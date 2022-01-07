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台東春節返鄉返工列車再增開8列次 預計11日開放訂票

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
立法委員劉櫂豪（右）向台鐵局運務處長陳裕謀（左）增取 8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠，協助春節旅客分流。圖／劉櫂豪辦公室提供
立法委員劉櫂豪（右）向台鐵局運務處長陳裕謀（左）增取 8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠，協助春節旅客分流。圖／劉櫂豪辦公室提供

今年春節9天連假1月29日開始，繼縣府與台鐵局合作推「春節返鄉返工專車」並於5日開放訂票，但因車次多已訂滿，立委劉櫂豪再向台鐵局增取8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠，協助春節旅客分流。

劉櫂豪說，去年向台鐵局爭取春節大專生分流優惠專案，執行成效良好，因此今年春節再向台鐵局爭取比照辦理，希望能達到分流效益，也鼓勵學生寒假放假後春節前來台東觀光旅遊。

台鐵局規畫1月17日、1/18日及2月17日、18日增開5244車次普悠瑪號（台北開往知本）以及1月17日、1月18日及2月17日、18日增開5249車次普悠瑪號（知本開往台北），預計11日零時開放訂位。

劉櫂豪說，目前台鐵局規畫調度，完成後將儘速公告，請民眾留意相關訊息。一般旅客亦可訂位搭乘，但無優惠折扣，大專學生訂票後需於車站售票窗口出示教育部認可學生證付款、取票。

春節返鄉 台鐵 普悠瑪號

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