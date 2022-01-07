雪山2022年第一場雪！山友直呼好幸運 積雪4到5公分

東北季風強勁，加上充足的水氣，雪霸國家公園雪山三六九山莊以上，及武陵四秀桃山地區，今天降下2022年第一場雪，積雪4到5公分，山友目睹美麗雪景，直呼好幸運。

雪霸國家公園管理處今天上午9點多收到布農卡里布灣協作全蔣清傳回的影片及照片，雪霸處副處長陳俊山說，雪山三六九山莊以上，及武陵四秀桃山地區從清晨開始斷斷續續降雪，積雪4到5公分，呼籲山友近期上山，要特別注意雪地裝備及熟悉使用，如果本身能力沒有這麼好，可以找比較好的協作團隊。