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雪山2022年第一場雪！山友直呼好幸運 積雪4到5公分
東北季風強勁，加上充足的水氣，雪霸國家公園雪山三六九山莊以上，及武陵四秀桃山地區，今天降下2022年第一場雪，積雪4到5公分，山友目睹美麗雪景，直呼好幸運。
雪霸國家公園管理處今天上午9點多收到布農卡里布灣協作全蔣清傳回的影片及照片，雪霸處副處長陳俊山說，雪山三六九山莊以上，及武陵四秀桃山地區從清晨開始斷斷續續降雪，積雪4到5公分，呼籲山友近期上山，要特別注意雪地裝備及熟悉使用，如果本身能力沒有這麼好，可以找比較好的協作團隊。
此外，要特別留意山徑步道積雪結冰的路況，以免因結冰步道造成滑倒受傷等傷害，園區高風險路段有黑森林8.8公里的結冰路段，10.7公里登頂雪山前的厚積雪路段，雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段及品田山前的V型谷，尤其聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖，更是需要做好萬全準備才能攀登。
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