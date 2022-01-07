台鐵加開春節返鄉返校專車 大學生打7折

為便利大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，台鐵局宣布，1月17日、18日及2月17日、18日加開樹林＝知本及南港＝潮州普悠瑪自強號每日1往返，並提供大專生票價七折優惠。一般旅客亦可搭乘，只是無優惠折扣。

台鐵局說，大專學生訂票後請於付款期限前至車站售票窗口付款、取票，亦可直接於售票窗口現場購票。於售票窗口購（取）票時，出示經教育部認可大專院校學生證，即可享有七折優惠，乘車時亦請攜帶學生證供查驗。該方案車上補票及到站補票均不適用。

台鐵局說，1月17日、18日加開班次於1月11日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票，2月17日、18日加開班次則依現行訂票期程開放訂票。