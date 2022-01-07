下周二強冷空氣不排除跌破10度 彭啟明：12-14度較可能

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天台灣附近有波短波槽通過，水氣多，北方及南方雲系接近，加上東北風增強南下來的不穩定，台灣各地幾乎都有雨勢，只有台南高雄雨勢較不明顯。

其中仍以北部東北角迎風面的雨勢較大，北部雨勢也較為明顯，而中部在台中山區，也發展起來對流胞，除了前幾天在恆春半島接近的雷雨胞外，這是今年第一次台灣山區發展的旺盛閃電對流，除了有顯著的雷聲外，也伴隨冰雹發生。

彭啟明表示，以才1月初就開始，的確提早相當多，不過冬天的雷不是罕見，這十幾年有了較佳的閃電密集監測網絡，才知道冬雷在台灣常常發生，也不是在3月驚蟄節氣才會發生。

今天白天仍延續昨天的水氣降雨，嘉義以北到東半部都有顯著的雨勢，預計要到下半天到晚上，中南部會逐步的緩和，北部仍有陣雨，尤其迎風面的降雨都還持續。

周末南部雨勢會更為緩和，轉為多雲到晴的天氣，北部東北部仍是陰沉偶陣雨，典型的東北風天氣，下過雨後顯著的濕涼，低溫14-15度，這將會持續到下周一。

彭啟明表示，下周二開始，另外一波強冷空氣報到接近，下周二是一個降溫過程，下周三會顯著偏低溫，過去幾天的預測上，由於台灣位於這波冷空氣南下的邊緣，冷空氣南下移動的方位如果差一點，結果就會差很多。的確有的預測顯示可能會到10-12度的低溫，但以預報的角度來看，過去幾次預報都還在變動仍不夠穩定，過兩天再觀察會更準確。

他說，目前仍以12-14度間較有可能，這是以北部的台北站作為預測指標來看，空曠地區的低溫可能到10-12度間，甚至不排除跌到10度以下，白天由於北部較為陰沉，回溫幅度也有限。這波比較偏乾冷，當然東北部迎風面可能仍有雨勢，但相對目前水氣減少許多。

而中南部相對較為晴朗，要留意輻射冷卻低溫，下周可能有機會在中南部空曠地區有10-12度的低溫出現，甚至都會區域也只有12度，但白天會回溫較晴朗，約20-22度。

他說，預計下周這波回溫速度較慢，整體下周和這周相比，下滑了兩三度，和目前涼涼的14-15度相比，顯著下滑兩三度，有冷的感受相當明顯，預期也將近一周，要有所準備因應，相較於北半球許多高緯度地區進入隆冬的低溫，台灣仍相對溫暖，但下周這一波仍要多留意因應溫差的變化。