玉山凌晨兩度降冰霰 累積0.5公分

中央氣象局說，玉山氣象站昨晚8時30分降冰霰至8時38分。今天凌晨2時20分再度降冰霰到2時45分，接著凌晨3時5分降冰霰至3時55分停，累積0.5公分。中央氣象局長鄭明典昨晚在臉書表示，玉山10日有機會飄雪。中央氣象局發布大雨特報，東北風及南方雲系北移影響，今天台北市山區有局部大雨發生的機率。

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今天南方雲系北移，中部以北、東半部地區及澎湖有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲。

明天北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。