下周二強冷空氣南下 吳德榮：有調整為強烈冷氣團機率

中央氣象局發布大雨特報，東北風及南方雲系北移影響，今天台北市山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風及中層雲系影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部亦有局部短暫降雨的機率，3500公尺以上高山有飄雪機率。今天嘉義以北涼冷，南部白天舒適、早晚涼冷。北部13至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。

明天、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴。下周一東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，晚起雲量增多，降雨機率逐漸提高。

他說，下周二強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東有局部雨，中南部多雲時晴。

下周三至周五強冷空氣籠罩，北台灣冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨。歐洲模式模擬為大陸冷氣團的機率最高，也有調整為強烈冷氣團的機率；平地最低氣溫約可降至9、10度。而美國模式(GFS)的模擬強度則比歐洲模式還強。由於理論上的限制，各國模式仍在持續調整，應繼續觀察更新的模擬。