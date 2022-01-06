快訊

社區已有風險！ 新增1名桃機女保全、3名歌友會成員確診

桃機群聚不只一人確診？陳時中最新回應：疫情有點緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《病主法》實施3周年 楊玉欣盼資訊再普遍、費用合理化

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
病主中心於110年攜手北市聯醫共同開發聾人聽障者的友善諮商模式。圖／病人自主研究中心提供
病主中心於110年攜手北市聯醫共同開發聾人聽障者的友善諮商模式。圖／病人自主研究中心提供

病人自主權利法》為亞洲第一部以病人為主體，完整保障醫療自主權及善終權，今日邁入施行三週年，截至去年底，預立醫療決定累積簽署達3萬人，較前一年度增加1萬人。然而國內20歲以上約1900萬人，簽署比例仍未達0.1%，《病主法》立法者楊玉欣呼籲，期盼民間與政府持續努力，朝資訊普遍化、費用合理化，及醫療自主平權化邁進。

楊玉欣曾擔任第八屆立法委員，現為病人自主研究中心執行長。針對現在簽署《病主法》，仍要負擔3500元不等的諮商費，她表示，若以一家3人口來看，台灣90%的家庭總收入在100萬以下，若每人的月薪約3至4萬，等於要他拿出月薪的10%，是相對高的負擔，但簽署完能獲得的保障，對個人及社會的總體效益相當大。她認為，減輕諮商費負擔是很實際且迫切的需要。

楊玉欣表示，《病主法》諮商費的合理化，可以以社會的價值投資來看待，將醫療主體回歸病人身上，也是保護人的尊嚴價值。另外，以價值投資觀點上，保護弱勢者並促進醫療自主平權，也是總體社會前進的重要指標。

病主中心去年首度推進罕病病友的弱勢服務方案，與臺北市立聯合醫院及多個聾人/聽障團體，開發聾人/聽障族群的友善諮商模式。楊玉欣說，弱勢者在醫療現場面臨的不友善，是難以想像的，每個人都會老、會病、會死，應該共同將制度友善話，也是為了「所有病人」及未來的自己而努力。期待不同的弱勢群體，都能獲得合理調整措施機會，獲得尊嚴且平等的社會參與。

台灣人平均臥床8年，在醫療技術進步之下，極有可能持續延長不健康餘命，恐造成照顧者辛苦，無意義醫療所衍生的醫療、照顧、人權、資源等問題，成為超高齡社會極大挑戰。楊玉欣呼籲，《病主法》是長照的最後一哩路，應積極保護病人和他的家庭都能善終與善生，不樂見加工延長生命的人生，更不希望看家屬帶著病人輕生的悲劇發生。

楊玉欣指出，當初立《病主法》是從制度面賦權，但要順利推動，需要大眾更普遍認知並落實「病人自主」、具有更完整的生死識能、建立可近性更高的簽署方式等，中央、地方需要攜手協力加速腳步，尤其是降低簽署門檻、更大規模的進行社會溝通，以及提出針對弱勢者的合理調整措施等。病主法的核心是要讓醫病關係更好，且創造病人不只善終也能善生的制度，期待下一個三年，制度更落地，更多民眾獲得保障。

前立委楊玉欣於卸任後持續於民間推動各項病主法落實並為病人及弱勢者發聲。圖／病人自主研究中心提供
前立委楊玉欣於卸任後持續於民間推動各項病主法落實並為病人及弱勢者發聲。圖／病人自主研究中心提供
病主法自施行兩年後的第一次修法公聽會，高達百人蒞臨現場共力圓滿制度。圖／病人自主研究中心提供
病主法自施行兩年後的第一次修法公聽會，高達百人蒞臨現場共力圓滿制度。圖／病人自主研究中心提供

病主法 台灣人 病人自主權

延伸閱讀

中職／外籍球員身價演進史 象隊洋砲「路七千」曾超轟動

基本工資調漲慣老闆 「一招」降薪 網怒批：奇聞共賞

最高月薪10萬元 桃園市年前徵才2700個職缺下周開跑

中職／家鄉因素捨龍就獅 胡金龍70萬月薪恐遭大砍7成

相關新聞

對抗病菌 我想來點豆麻藻菜魚菇芋

在人體的所有器官中，與免疫力關係最深的是腸子。事實上，體內的免疫細胞，有70％存在於腸子的黏膜，支撐著全身的免疫機能。而負責活化免疫細胞的，就是腸內細菌。

又震！ 21:54規模4.0地震 最大震度嘉義4級

地牛又翻身。中央氣象局地震報告指出，21:54發生規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉深11km，最大震度嘉4雲2高2投...

影／合歡山今傍晚下冰霰！地面像被撒糖霜 民眾巧遇超嗨

今天東北季風增強，氣溫下降，加上南方雲系北移，低溫與水氣配合，合歡山武嶺、松雪樓一帶傍晚短暫降雨夾冰霰，雖僅短短5分鐘，...

地牛翻身！ 21:11規模5.0地震 最大震度花蓮2級

地牛翻身。根據中央氣象局地震報告指出，21:11發生規模5.0地震，震央花蓮縣政府東方79.1公里 ，位於台灣東部海域，...

影／未來一季降雨正常偏少！寶二水庫蓄水剩60天以上 今實施人工增雨

經濟部水利署北區水資源局今天下午在新竹寶二水庫，實施人工增雨作業，燃放1支焰劑求雨，這是繼去年上半年大旱以後，相隔222...

《病主法》實施3周年 楊玉欣盼資訊再普遍、費用合理化

《病人自主權利法》為亞洲第一部以病人為主體，完整保障醫療自主權及善終權，今日邁入施行三週年，截至去年底，預立醫療決定累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。