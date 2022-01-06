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NCC去年抽測10款手機軟體資安 僅iPhone12過關

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

為保護民眾手機資訊安全，國家通訊傳播委員會（NCC）自2017年開始推動手機內建軟體資安抽測，2021年，NCC總共抽測15款智慧型手機內建軟體資安狀況，15款機種中，有5款中國大陸手機品牌初測未過、複測才過，有9款尚未通過，僅有iPhone 12一次就通過。

NCC表示，去年總共抽測15款手機，上半年抽測的5款大陸廠牌智慧型手機，分別是REALME C3、OPPO A72、VIVO Y50、MI NOTE9 PRO、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE，初測均未通過，但手機製造商積極配合改善，已於複測時全數通過。

去年下半年NCC總共抽測10款不同廠牌的智慧型手機，初測僅有iPhone 12通過，其他9款手機尚未通過，主要是考量其內建軟體尚不符測項要求，暫不予公布，NCC已函請手機製造商積極配合改善。

NCC強調，資安事件層出不窮、駭客攻擊手法日新月異，通過檢測的手機，並不能保證未來手機之安全性，手機內建軟體如有更新版本，手機製造商應就更新部分重新檢測及驗證，如事後被發現其系統內建軟體有資安漏洞或風險時，製造商仍應及時修補，並請民眾注意相關修補資訊。

另外，手機資安風險更包括民眾「自行安裝」的APP及使用習慣等，因此，民眾仍須提高資安風險意識及警覺性，選擇值得信任的手機及APP。

NCC並提供民眾保持良好使用手機習慣，切記「三不五要」，以加強保護個人資料與隱私安全，「三不」分別是「不瀏覽可疑網站」、「不連接可疑的Wi-Fi」、「不強行取得管理者權限」，「五要」分別是「要定期更新密碼」、「要更新軟體程式及備份資料」、「要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面」、「連接的Wi-Fi要開啟加密防護」、「手機不再用時要刪除機敏資料」。

NCC進一步強調，未來仍會在有限行政資源內，持續推動智慧型手機內建軟體資通安全抽測並公布結果，亦會對高風險地區廠牌的手機加強抽測，以促使手機製造商更加重視手機內建軟體資通安全，確保消費者權益。

NCC 資安

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