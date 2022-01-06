物價稽查小組再行動 鎖定3家上游大盤商

法務部表示，繼稽查24家餐飲業者、26家中上游供應商後，物價聯合稽查小組今天鎖定3家上游大盤商稽查，將研析業者有無恣意哄抬價格等情事，以遏止不法。

法務部今天發布新聞稿表示，物價聯合稽查小組繼第一階段執行24家第一層餐飲業者現場稽查，及本週實施兩波向上溯源26家中上游供應商的現場稽查後，為釐清供應鏈相關疑點，繼續向上溯源，於今天再針對3家上游大盤商進行現場稽查，防範及遏止任何哄抬、囤積等行為，維持國內民生物價穩定。

新聞稿指出，這次稽查的業者均屬最上游供應商，地點分布在台北市、台中市、台南市。

法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成跨部會聯合稽查小組，北中南共同執行這次聯合稽查行動。

稽查行動於今天下午展開，由業者說明查核期間內的生產成本與銷貨價格變動情形及漲價原因、漲幅，並提供佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價。

後續稽查小組將持續審慎研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，以遏阻不法。

新聞稿最後提到，維持國內民生物價穩定，是政府一貫的政策，對於物價稽查也持續進行，稽查小組將深入溯源追查，以維護守法業者及民眾消費權益，確保國內民生物資充裕，物價穩定。