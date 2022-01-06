快訊

晚間再爆一例機場人員確診？王必勝急趕桃機23:30說明

選戰倒數…被問顏母墓地合法嗎？ 傳顏清標氣到送醫

物價稽查小組再行動 鎖定3家上游大盤商

中央社 / 台北6日電

法務部表示，繼稽查24家餐飲業者、26家中上游供應商後，物價聯合稽查小組今天鎖定3家上游大盤商稽查，將研析業者有無恣意哄抬價格等情事，以遏止不法。

法務部今天發布新聞稿表示，物價聯合稽查小組繼第一階段執行24家第一層餐飲業者現場稽查，及本週實施兩波向上溯源26家中上游供應商的現場稽查後，為釐清供應鏈相關疑點，繼續向上溯源，於今天再針對3家上游大盤商進行現場稽查，防範及遏止任何哄抬、囤積等行為，維持國內民生物價穩定。

新聞稿指出，這次稽查的業者均屬最上游供應商，地點分布在台北市、台中市、台南市。

法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成跨部會聯合稽查小組，北中南共同執行這次聯合稽查行動。

稽查行動於今天下午展開，由業者說明查核期間內的生產成本與銷貨價格變動情形及漲價原因、漲幅，並提供佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價。

後續稽查小組將持續審慎研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，以遏阻不法。

新聞稿最後提到，維持國內民生物價穩定，是政府一貫的政策，對於物價稽查也持續進行，稽查小組將深入溯源追查，以維護守法業者及民眾消費權益，確保國內民生物資充裕，物價穩定。

法務部 行政院 漲價 物價

延伸閱讀

好發症狀類似感冒 Omicron變異株20種常見症狀一次看懂

陽性率飆高！菲律賓檢每驗3人就有1人確診 總統維安小組也難逃

陳椒華：時力提名參選人作業嚴謹 與民眾黨不同

酒駕致死罪重判死刑？司法院、法務部：違罪刑相當原則

相關新聞

對抗病菌 我想來點豆麻藻菜魚菇芋

在人體的所有器官中，與免疫力關係最深的是腸子。事實上，體內的免疫細胞，有70％存在於腸子的黏膜，支撐著全身的免疫機能。而負責活化免疫細胞的，就是腸內細菌。

又震！ 21:54規模4.0地震 最大震度嘉義4級

地牛又翻身。中央氣象局地震報告指出，21:54發生規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉深11km，最大震度嘉4雲2高2投...

影／合歡山今傍晚下冰霰！地面像被撒糖霜 民眾巧遇超嗨

今天東北季風增強，氣溫下降，加上南方雲系北移，低溫與水氣配合，合歡山武嶺、松雪樓一帶傍晚短暫降雨夾冰霰，雖僅短短5分鐘，...

地牛翻身！ 21:11規模5.0地震 最大震度花蓮2級

地牛翻身。根據中央氣象局地震報告指出，21:11發生規模5.0地震，震央花蓮縣政府東方79.1公里 ，位於台灣東部海域，...

影／未來一季降雨正常偏少！寶二水庫蓄水剩60天以上 今實施人工增雨

經濟部水利署北區水資源局今天下午在新竹寶二水庫，實施人工增雨作業，燃放1支焰劑求雨，這是繼去年上半年大旱以後，相隔222...

禍從天降！台鐵七堵站掉水泥塊砸中自強號掉鐵軌害車次延誤

台鐵通報，今天下午近5點，139次自強號於七堵車站發生異物入侵事件，本車次延遲。據乘客指出，是有水泥塊從車站上方頂棚掉落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。