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國家公園步道系統分級 內政部籲做好行前準備再出發

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

內政部今天表示，為使山林活動更安全，營建署去年8月發布「國家公園步道系統分級」，依里程、天數、難度等級、困難地形等，將步道從易至難以0至6級區分，並將持續滾動檢討更新。

台灣百岳名山有76座位於高山型國家公園。為方便民眾選擇適合自己的步道，國家公園將92條步道，依難易程度分為0至6級，並提供「個人及團體裝備檢查表」。內政部提醒，山永遠都在，民眾行前務必做好各項準備，確保登山健行活動過程平安、順利。

內政部舉例，如雪霸國家公園武陵路步道屬第0級，適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車通行；而雪霸聖稜線列為第5級，屬3至5天以上的行程，事前及途中均須不斷評估自身及隊伍風險，作出適宜判斷及應變。

另非屬既定步道範圍，無明確路基或路徑的原始山徑、古道遺跡、探勘或技術攀登等特殊路線，或是第3至第5級步道積有冰雪時均列第6級，應具相應技術能力、裝備等準備，才適宜前往。

內政部指出，為傳達登山行前準備與風險評估的重要性，國家公園特別以最常發生山域事故的原因-「迷途」為主題，經由實際案例為題材，改編拍攝成國家公園登山安全推廣短片，期透過模擬山域事故情境短片，傳達登山行前準備與風險評估的重要性。

另也針對「玉山主、西峰線」、「合歡西峰線」、「雪山主、東峰線」及「奇萊主、北峰線」等4條熱門攀登路線，以及「行前準備」、「體能評估」、「高山症」及「迷途」等4個主題，分別製作宣導短片，呼籲民眾登山前先觀看後再出發，以提高登山安全意識、掌握戶外活動風險控管及模擬應變處置。

內政部表示，山永遠都在，提醒民眾在投入山林懷抱前，應確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，可有效避免發生迷途或因裝備不足而受傷的狀況發生；若在行進中，發現身體不適等突發狀況，請量力而為，並告知同行團員與留守人，安全下山最重要。

國家公園步道系統分級及登山安全宣導短片等相關資訊，可至台灣國家公園官網(https://np.cpami.gov.tw/)、台灣國家公園臉書(https://www.facebook.com/parkstaiwan/)及台灣登山申請一站式服務網(https://hike.taiwan.gov.tw/)瀏覽查詢。

圖／內政部提供
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國家公園 內政部

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