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影／15年來最大顆！福壽山農場6度低溫遊客瘋玩冰雹
今天各地明顯降溫、下雨，台中市和平區福壽山農場在傍晚5點多迎來一場冰雹雨，讓現場遊客與工作人員相當欣喜，紛紛拿起手機記錄珍貴時刻。福壽山農場副場長王仁助表示，目視冰雹直徑約1、2公分大，「冰雹大小是15年來最大！大家玩瘋了！」
福壽山農場海拔介於2200至2600公尺，海拔較高，今天傍晚5點15分，福壽山農場旅遊中心前廣場忽然響起細碎「砰、砰、砰」聲響，遊客走到門口一看，原來下起了冰雹雨，一顆一顆小冰雹落在地面，相當浪漫。
福壽山農場副場長王仁助開心地說，他目視冰雹大小約1、2公分大，「是15年來最大顆冰雹」，這一刻大家都很興奮，停車場汽車也被冰雹砸得警報器直響，現場民眾在室內拿手機拍下冰雹降落瞬間，相當興奮，直呼是好難得的機會。
王仁助直言，由於山區溫度目前6度，雖然濕度夠，但不夠低溫，中央氣象站顯示福壽山農場不會降雪，因此大家更珍惜欣賞到美麗冰雹的機會。
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