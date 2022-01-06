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森林野火好發季節到 森林護管員：拜託麥擱燒了

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮九九峰山林火警，火勢一度逼近民宅，讓居民擔心池魚之殃。本報資料照片、圖／讀者提供
草屯鎮九九峰山林火警，火勢一度逼近民宅，讓居民擔心池魚之殃。本報資料照片、圖／讀者提供

每年10月到隔年2月是森林野火好發的季節，南投縣去年因為乾旱，曾一日發生37件山林火警，玉山八通關杜鵑營地大火更燒毀70多公頃珍貴山林，森林護管員疲於奔命，上月合歡山翠峰路段也發生山林火警，林務局再三提醒民眾，上山用火一定要謹慎，避免用火不慎釀成悲劇。

「拜託！今年別再燒了！」這是林務局森林護管員新年共同心願，最近天氣冷颼颼，森林土壤、枝葉與空氣也相當乾燥，容易引發山林野火。林務局表示，雖然部分是雷電擊中樹木引發火警，絕大多數森林火警卻是人為引起，延燒12天的杜鵑營地大火就是用火不慎所造成的慘劇。

去年冬季，南投因為許久沒有下雨，造成日月潭蓄水量不到40%，各地旱象明顯，仁愛鄉奧萬大和武令山森林大火，就連南投市和草屯鎮九九峰都出現山林野火，火勢甚至逼近民宅，危及民眾生命財產安全。

南投林管處表示，台灣山區地形險峻，林火地點大多取水不易，不只森林護管員救火筋疲力盡，還要拜託空勤總隊、陸軍航特部隊出動協助灌救，真的危險又高成本，提醒大家，上山用火一定要謹慎，如果發現林火跡象，請立即撥打保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）用守護森林安全。

南投縣九九峰去年山林火警，出動空勤直升機從空中灑水配合地面灌救，才控制火勢。本報資料照片、圖／讀者提供
南投縣九九峰去年山林火警，出動空勤直升機從空中灑水配合地面灌救，才控制火勢。本報資料照片、圖／讀者提供
南投縣九九峰去年山林火警，出動空勤直升機從空中灑水配合地面灌救，才控制火勢。本報資料照片、圖／讀者提供
南投縣九九峰去年山林火警，出動空勤直升機從空中灑水配合地面灌救，才控制火勢。本報資料照片、圖／讀者提供

南投

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