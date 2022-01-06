王彩樺母女合體做公益 豪捐100份紅包助顱顏兒過好年

「台灣濱崎步」王彩樺近日與大女兒黃于庭一起拍攝羅慧夫顱顏基金會公益廣告，今出席「做好事過好年」記者會活動，更大方捐出100份580元捐款，共5萬8千元幫助顱顏家庭過好年。王彩樺透露，母女一起做公益讓她覺得很感動，希望讓女兒身體力行從小開始學習感恩和回饋，兩個女兒看到有天災、地震等事件發生，也都會捐出零用錢，雖金額不多，但都希望能幫助人。

疫情尚未平復，王彩樺和老公去年6月時就自費打第一劑AZ，並接續打第二劑，去年12月中也滿五個月接種第三劑。兩個女兒也都完成疫苗接種，包括大女兒施打兩劑AZ，小女兒昨天跟著校園接種，完成第二劑BNT施打。王彩樺透露，會這麼早打疫苗，因考量自己常常拍戲、不同場合工作，一定要先施打疫苗保護自己，才能保護家人，現在出門依舊口罩戴好戴滿、勤洗手及使用酒精，也盡量避免到人多場合。

今年過年王彩樺依舊在拍戲度過，評估大概只有2、3天休假，她笑說，過年是唯一我能放鬆的時間，平常幾乎每天都在拍戲，現在過年不能出國，已經規畫「在家耍廢追劇」，或是陪家人吃飯逛街、看電影。她分享，近期教女兒學打麻將，還特別有一份「麻將基金」，一塊、五塊為主，女兒數學好學得快，家中成員包括老公、兩個女兒以及王彩樺哥哥，可以湊滿一桌，「我有時就在旁邊泡茶當台傭」。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，先前疫情醫院管控嚴格，基金會社工無法陪伴入院，有些顱顏孩子需進行手術，礙於僅能一名陪病者，有些家庭不知如何是好，基金會社工透過線上方式給予協助、協調安排，另外社工協助孩子學習視訊，來因應遠端上課。相較過去實體舉辦夏令營、挑戰營，疫情期間也改為線上進行，讓孩子異地參與。

陳依伶說，去年獎學金頒獎典禮以線上進行，也邀請40多歲唇顎裂青年「回娘家」分享，一路走來到事業有成、成家立業故事。今年也希望與青少年有更多互動，幫助顱顏孩童畢業後，順利進入就業市場，讓孩子更有自信、找到自己喜歡的工作。

先天顱顏缺陷的孩子，一出生就註定需接受手術治療，顱顏父母為了孩子選擇勇敢面對。像是今年5歲的成成為多重顱顏病症，包括小耳症、腭裂、半邊小臉，今年5月預計將進行外耳重建手術。6個月大的睿睿為唇腭裂，去年10月底完成唇裂修補，人生第一場手術十分成功，滿8個月評估安排腭裂修補手術。