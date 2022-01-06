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景氣冷？消費滿千抽22萬農遊券今抽獎 僅一半人登記

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會第二階段早鳥今天原本預定要抽出22萬張888農遊券，卻僅有11萬5039人登記，中獎率百分之百，另加碼抽出兩支iPhone 13 ；剩下的農遊券，要消費者1月31日前上網登錄，2月9日再抽。記者彭宣雅／攝影
農委會第二階段早鳥今天原本預定要抽出22萬張888農遊券，卻僅有11萬5039人登記，中獎率百分之百，另加碼抽出兩支iPhone 13 ；剩下的農遊券，要消費者1月31日前上網登錄，2月9日再抽。記者彭宣雅／攝影

農委會去年推出888元農遊券，分兩階段抽出，第一階段88萬張中籤率僅2%；第二階段56萬張，卻落入沒人要來登記的窘境；若屆時仍發不完怎麼辦？農委會說，有信心月底前會發完。

農委會第二階段早鳥今天原本預定要抽出22萬張888農遊券，卻僅有11萬5039人登記，中獎率百分之百，另加碼抽出兩支iPhone 13 ；剩下的農遊券，要消費者1月31日前上網登錄，2月9日再抽。

農遊券明明提供的金額相對高，為何消費者不登記領取；業界分析，第一階段農遊券，和其他部會發的券一樣，只要登錄就可抽；但第二階段門檻拉高，要先在指定場所消費1000元，才取得登記資格，且需要先下載APP登錄發票，對農遊券消費族群來說，使用複雜麻煩，因此降低登記意願。

農委會水保局長李鎮洋表示，之前外界印象農遊券中獎率低，因此想改變這觀念，推早鳥22萬張，但只有11萬人來抽，會努力在各處廣告，讓消費者知道訊息，在今年一月底前，會再努力。

若一月底登記者仍不足額，還有超過45萬張農遊券沒人抽，農委會是否有備案？李鎮洋說，他很有信心，絕對抽得完。

還有超過45萬張農遊券等待民眾消費滿千登記抽獎。截圖自農遊券官網
還有超過45萬張農遊券等待民眾消費滿千登記抽獎。截圖自農遊券官網
農委會主秘范美玲(左)。記者彭宣雅／攝影
農委會主秘范美玲(左)。記者彭宣雅／攝影

農委會

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農遊券早鳥有登錄就中獎 幸運兒11萬5039人

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