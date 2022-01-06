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中榮達文西手臂頸部手術 傷口美觀不留疤

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，傳統開放性頸部淋巴廓清術，會在頸部產生明顯的手術疤痕。圖／台中榮總提供
台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，傳統開放性頸部淋巴廓清術，會在頸部產生明顯的手術疤痕。圖／台中榮總提供

傳統開放性頸部淋巴廓清術，會在頸部產生明顯的手術疤痕，尤其有蟹足腫體質的患者，心理壓力更大，往往因心生畏懼不敢開刀。台中榮總耳鼻喉頭頸部團隊今指出，達文西機器手臂手術可以將手術傷口隱藏在耳後，不但可以確認頸部淋巴腺是否有癌症轉移，了解癌症的蔓延程度，也不致在頸部留下明顯疤痕。

耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，頸部有豐富的淋巴循環，上呼吸消化道的黏膜有癌症時，癌細胞很容易隨著淋巴循環轉移到頸部淋巴腺。即使是早期口腔癌、口咽癌的患者，雖然頸部沒有明顯的淋巴腺腫大，也有約30%的病人會在同側頸部發生潛在性的淋巴腺轉移。除非把高風險區域的淋巴腺切下來一一化驗，否則很容易漏失了這些顯微鏡底下才可見的淋巴腺癌症轉移，造成癌症復發，威脅生命。

他說，早期口腔癌、口咽癌的患者，為了確認是否有淋巴腺轉移，需接受傳統開放性頸部淋巴廓清術，但卻也在頸部產生明顯的手術疤痕，尤其有蟹足腫體質的病友，心理壓力更大，往往令患者心生畏懼不敢開刀。

因此，有些病患選擇接受頸部預防性的放射線治療，但放射線治療雖不用開刀，也會留下長期的後遺症。例如皮膚色素沉積、頸部肌肉纖維化影響生活品質，甚至頸動脈硬化，增加中風的風險。如果僅為預防，一律放射治療頸部，同樣的也有約70%的早期癌症病人，可能接受了無謂的放射線治療。

王仲祺說，達文西機器手臂手術有3D立體內視鏡，可提供10倍的高解析度立體影像；機器手臂也提供穩定的可彎式單極電燒頭，能夠多角度旋轉切割組織，提供很好的止血功能。除了主刀醫師在操作台操控機器人外，助手醫師也可在病人旁邊以內視鏡器械幫忙，使得內視鏡手術能在兩位醫師合作下，精準切除腫瘤，並能結紮大血管避免出血。

他說，台中榮總耳鼻喉頭頸部團隊多年來已使用達文西機器手臂手術切除各種常見的頸部良性腫瘤，如下頷腺腫瘤、腮裂囊腫、甲狀舌骨囊腫、脂肪瘤、頸部淋巴結良性腫大、甲狀腺腫瘤等上百例，近年來也積極推展此類手術到切除範圍更廣泛的頸部淋巴廓清手術，兼顧病患的癌症控制及美觀，造福許多口腔癌、口咽癌的患者；讓他們不用心驚是否有癌症潛伏頸部，術後也不會在頸部留下明顯的疤痕。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，使用達文西機器手臂進行頸部手術，可以將手術傷口隱藏在耳後，不但可以確認頸部淋巴腺是否有癌症轉移，了解癌症的蔓延程度，也不致在頸部留下明顯疤痕。圖／台中榮總提供
台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，使用達文西機器手臂進行頸部手術，可以將手術傷口隱藏在耳後，不但可以確認頸部淋巴腺是否有癌症轉移，了解癌症的蔓延程度，也不致在頸部留下明顯疤痕。圖／台中榮總提供

淋巴 手術 癌症

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