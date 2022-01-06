中榮達文西手臂頸部手術 傷口美觀不留疤

傳統開放性頸部淋巴廓清術，會在頸部產生明顯的手術疤痕，尤其有蟹足腫體質的患者，心理壓力更大，往往因心生畏懼不敢開刀。台中榮總耳鼻喉頭頸部團隊今指出，達文西機器手臂手術可以將手術傷口隱藏在耳後，不但可以確認頸部淋巴腺是否有癌症轉移，了解癌症的蔓延程度，也不致在頸部留下明顯疤痕。

耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，頸部有豐富的淋巴循環，上呼吸消化道的黏膜有癌症時，癌細胞很容易隨著淋巴循環轉移到頸部淋巴腺。即使是早期口腔癌、口咽癌的患者，雖然頸部沒有明顯的淋巴腺腫大，也有約30%的病人會在同側頸部發生潛在性的淋巴腺轉移。除非把高風險區域的淋巴腺切下來一一化驗，否則很容易漏失了這些顯微鏡底下才可見的淋巴腺癌症轉移，造成癌症復發，威脅生命。

他說，早期口腔癌、口咽癌的患者，為了確認是否有淋巴腺轉移，需接受傳統開放性頸部淋巴廓清術，但卻也在頸部產生明顯的手術疤痕，尤其有蟹足腫體質的病友，心理壓力更大，往往令患者心生畏懼不敢開刀。

因此，有些病患選擇接受頸部預防性的放射線治療，但放射線治療雖不用開刀，也會留下長期的後遺症。例如皮膚色素沉積、頸部肌肉纖維化影響生活品質，甚至頸動脈硬化，增加中風的風險。如果僅為預防，一律放射治療頸部，同樣的也有約70%的早期癌症病人，可能接受了無謂的放射線治療。

王仲祺說，達文西機器手臂手術有3D立體內視鏡，可提供10倍的高解析度立體影像；機器手臂也提供穩定的可彎式單極電燒頭，能夠多角度旋轉切割組織，提供很好的止血功能。除了主刀醫師在操作台操控機器人外，助手醫師也可在病人旁邊以內視鏡器械幫忙，使得內視鏡手術能在兩位醫師合作下，精準切除腫瘤，並能結紮大血管避免出血。