從下雜魚堆撈寶！水試所研究人員發現5種新淺海無線鰨

農委會水試所海洋漁業組探測技正李茂熒博士與美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的無線鰨分類專家Dr. Thomas A. Munroe合作研究，並發現5種新種淺海無線鰨，文章在2021年9月正式發表在國際知名動物分類學期刊Zootaxa上。

水試所表示，無線鰨屬(Symphurus)在分類上，是魚市場俗稱牛舌或龍舌的舌鰨科(Cynoglossidae)比目魚成員；廣泛分布於世界各地的熱帶至溫帶海域。目前世界上已知的無線鰨約有81種，仍有許多尚未被描述的物種。

水試所博士李茂熒表示，他在2007年、還是博士生期間在屏東東港漁港的下雜魚堆，發現約百尾的小型無線鰨。起初認為是東方無線鰨(S. orientalis)的亞成魚，檢視形態和分子證據後，發現這批體型嬌小的無線鰨，與棲息在印尼海域的小吻無線鰨(S. microrhynchus)相當類似；當時魚類學家普遍認為小吻無線鰨為印度西太平洋熱帶淺海僅有的無線鰨物種。

李茂熒表示說，進一步了解這批小無線鰨樣本，2008至2016間檢視歐美日各博物館約450尾的樣本；並前往位於荷蘭萊登的自然生物多樣性中心重新檢視小吻無線鰨正模標本。研究期間也透過國際研究計畫收集西太平洋淺海的無線鰨樣本檢視形態特徵，同時應用DNA資訊進行親緣分析以及物種界定。

李茂熒和當時共同指導教授、任職於NOAA的Dr. Thomas A. Munore合作，整合雙方的資料以及討論分類上的修訂，經重新檢視淺海無線鰨的分類後發現，過去認知的小吻無線鰨其實包含5個未描述的物種，兩人共同描述發表這些新物種，分別是當初於東港下雜魚堆發現的洪氏無線鰨(S. hongae)，越南的短頭無線鰨(S. brachycephalus)，菲律賓的細身無線鰨(S. leptosomus)，巴布亞紐幾內亞的多鱗無線鰨(S. polylepis)以及日本的粗體無線鰨(S. robustus)。