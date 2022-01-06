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環保署：2050淨零入法是社會共識 溫管法拚下會期送審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環境權保障基金會、地球公民基金會等環團今天舉辦記者會，呼籲行政院納入公民團體建議，盡快將溫管法修法草案送入立法院。記者吳姿賢／攝影
環境權保障基金會、地球公民基金會等環團今天舉辦記者會，呼籲行政院納入公民團體建議，盡快將溫管法修法草案送入立法院。記者吳姿賢／攝影

全國工業總會日前稱2050淨零排放目標不需要急著入法，環團今天批評「這是退步的行為」，呼籲溫管法加速修法進度、並納入淨零目標。環保署表示，2050淨零碳排入法已是各界共識，將綜整各界對於氣候會報、部會權責等修法意見給行政院，希望力拚立法院下會期送審。

環保署環管處長蔡玲儀表示，溫管法草案已經明訂國家長期減量目標為2050年淨零排放，這需要全體國民、事業、政府單位投入，從減碳技術、負排放技術、國際合作等方面共同努力才能完成，此條文已經過預告，12月底舉辦過三場草案研商會，各界共識度都很高，而且總統也已明確宣示，因此社會對於2050淨零碳排入法目標的看法是一致的。

蔡玲儀表示，現在要綜合整理各界提出的意見，部分關鍵條文也會再跟各部會討論，包括政府機關權責是否要直接在法律當中明定；目前最高協調機關為行政院永續會，關於環團呼籲設立的氣候會報機制，也會再跟各部會討論、溝通、交換想法，但如果外界對於永續會機制有疑慮，其實也可以在永續會當中做調整。

針對溫管法修法進度，蔡玲儀表示，各界討論意見整理完畢後就會報到行政院，行政院除了審查以外，也會跟其他部會、地方政府再次討論，之後就能送到立法院；環保署會加速作業、找到各界共識，後續行政院審查速度就會更快，希望可拚下會期送審。

行政院 環保署 立法院

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