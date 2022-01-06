新竹台大生醫婦幼醫學中心 喜迎首位新生兒
新竹台大分院生醫醫院今年元旦起成立婦幼醫學中心，院方今日指出，3日晚間1名陳姓女子順利在新產房產下婦幼醫學中心第一位新生兒，並於6日出院，新生命的到來讓婦幼醫學中心充滿喜悅與幸福洋溢。
陳姓女子表示，他們住在新埔鎮，第一胎是在前臺大新竹分院生產，產檢過程經常要縣市往返，舟車勞頓且很耗時，婦幼醫學中心的成立後，提供新竹縣就近婦幼醫療照護，不用大老遠奔去外縣市，病房環境相當舒適與溫馨，也舒緩了產前產後緊張的情緒。
院方表示，為祝福新生命的到來，新竹臺大分院院長余忠仁、副院長蔡孟昆與婦幼醫學中心主任李建南代表院方，準備孕哺枕及特製紗布衣、紗布巾等相關紀念品，做為迎接第一名新生兒的禮物；小兒部由周安國主任代表贈送信誼基金會閱讀書袋，呼籲透過共讀培養親子間的互動情感，幫助幼兒智能發展與啟發孩子的想像力及學習力。
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