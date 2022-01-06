新竹台大生醫婦幼醫學中心 喜迎首位新生兒

新竹台大分院生醫醫院今年元旦起成立婦幼醫學中心，院方今日指出，3日晚間1名陳姓女子順利在新產房產下婦幼醫學中心第一位新生兒，並於6日出院，新生命的到來讓婦幼醫學中心充滿喜悅與幸福洋溢。

陳姓女子表示，他們住在新埔鎮，第一胎是在前臺大新竹分院生產，產檢過程經常要縣市往返，舟車勞頓且很耗時，婦幼醫學中心的成立後，提供新竹縣就近婦幼醫療照護，不用大老遠奔去外縣市，病房環境相當舒適與溫馨，也舒緩了產前產後緊張的情緒。