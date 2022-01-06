酸民多面對網路霸凌最佳3策略 醫師：首先立即關手機

網紅木子小姐日前墜樓疑與網路霸凌有關。醫師表示，遇到網路酸民霸凌，應立即關手機、關網路，遠離負面文字與情緒，若心情持續低落，應尋求親友、專業醫師協助；若家人發現子女被霸凌，應多支持，少責備，並隨時待在被霸凌者身邊，避免發生憾事。

「現今網路發達，面對網路酸民霸凌，情緒很難不受影響。」林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘說，網路上友善的人很多，但酸民更多，許多人面對網路負面批評，因看不到也找不到對方，往往會先出現否定自己的想法，情緒很容易受傷，因此遇到網路霸凌，最好是避免情緒一時衝動，做出自傷行為。

張家銘說，「處理網路霸凌最佳三策略，分別是隔離、轉移及尋求支持」，首先隔離是立即關手機、關網路，不接觸任何網路負面訊息，不去在意評價、按讚數及掌聲，冷卻激動情緒及心情；其次是轉移注意力到生活其他方面，不要執著網路負面說法；第三要尋求親友支持，不要獨自面對，以防孤單導致挫折加深。

開業精神科醫師楊聰財說，被霸凌是主觀感受，當被霸凌者出現情緒不穩、失去笑容、食欲降低、睡眠不佳等，除尋找親友支持外，也應尋求精神科醫師協助，透過心理諮商，讓被霸凌者了解，心情不佳是「親痛仇快」，不要鑽牛角尖，及早脫離負面情緒。

「當發現子女被霸凌可能做出自傷行為，家人一定要隨時陪伴。」張家銘說，家人發現子女被霸凌時，應多陪伴、支持、傾聽，少責備，若子女可能做出自傷行為，家中務必收好刀子、繩子等危險物品，並不准子女房門上鎖，更要廿四小時隨時陪伴在子女身邊，不讓他們離開視線，一定是安全至上，以防發生憾事。

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