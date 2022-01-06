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「天然」果醬卻是人工製品 最高可處400萬
行政院消保處於去年9月至10月初在網路購樣25件市售果乾與果醬，委託財團法人台灣商品檢驗驗證中心進行防腐劑及甜味劑檢驗，檢驗結果25件全部合格，但食品包裝標示上，有2件果醬標示「天然」，實際卻是人工製品，涉嫌標示不實、誇張或易生誤解標示，最高可依食安法處400萬元罰鍰。
消保處去年網購25件果乾與果醬（13件為果乾、12件為果醬），進行品質檢驗及標示查核。品質全數合格，但標示上有8件不合格，其中7件有效日期或廠商資訊標示不符規定，另2件則是涉及標示不實、誇張或易生誤解，理由是宣稱「天然」，產品卻為人工製作，不符合「天然」定義，已移請地方政府衛生機關依法處理。
行政院消保處簡任消費者保護官王德明說，經加工製成產品，不得宣稱「天然」，只要在製作過程中，添加了人工甜劑、糖精等，就不能宣稱天然。若標示不實、誇張或易生誤解之標示，違反食安法第28條，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並依同法第52條命其限期改正。
消保處呼籲民眾，網購下訂果乾、果醬前，應檢視商家有無清楚標示商品資訊、有無實驗室檢驗報告、商家上架時間長短及其他消費者之回饋訊息等，或者可多加選購具有「有機農產品」及「產銷履歷」標章的果乾或果醬，買得安心，吃得也放心。
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