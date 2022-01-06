快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

公費流感疫苗全面開放首日 醫療院所湧接種人潮

中央社 / 台北6日電
公費流感疫苗今天全面開放接種，診所、醫院湧入民眾詢問電話。聯合報系資料照
公費流感疫苗今天全面開放接種，診所、醫院湧入民眾詢問電話。聯合報系資料照

公費流感疫苗今天全面開放接種，診所、醫院湧入民眾詢問電話，多家診所一早就有約10人前來接種，打氣踴躍，醫師呼籲民眾把握時間接種，趕在年前產生保護力。

衛生福利部疾病管制署這次流感季共採購632萬劑公費流感疫苗，截至4日已有562萬名公費對象完成接種、使用率約91.9%，剩餘的49萬劑將於今天起全面開放年滿6個月以上、尚未接種者施打，至疫苗用罄為止。

中華民國基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊今天接受中央社記者電訪時表示，一早就有約10人接種公費流感疫苗，以40多歲中年族群居多，另有部分是20歲至30歲年輕族群，相較前陣子一早只有2人接種疫苗，明顯多了不少。

詹前俊認為，前陣子民眾大多忙著接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，目前多數人都已接種完2劑，距離第3劑還有約5個月時間，正值趁著等待期間且流感疫苗全面開放接種，就趕緊來打，一早就接到許多詢問電話。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，昨天公費流感疫苗全面開放消息一出，陸續有民眾詢問，且不少是原本就符合公費資格的50歲以上或肥胖民眾，顯示疫苗接種訊息需多加宣導。

開業小兒科醫師林應然也提到，公費流感疫苗全面開放後，確實帶動疫苗打氣，先前1天可能只有1、2人接種，今天光上午就有約10人接種，皆為年輕族群。

林應然說，流感與COVID-19症狀相似，若染疫可能造成混淆；接種流感疫苗不僅可降低流感風險，甚至有研究顯示可減少COVID-19染疫、重症或死亡風險。

林應然提醒，農曆春節親友聚會多，可能增加病毒傳播機會，接種流感疫苗後約需2週產生抗體，呼籲把握最後接種時機，安心過年。

黃國晉也說，因流感疫苗與COVID-19疫苗接種要間隔7天，目前追加第3劑COVID-19疫苗間隔時間尚未縮短，因此建議趁間隔期間，速接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，提升傳染病防護力。

流感疫苗 COVID-19 醫師

延伸閱讀

本土疫情升溫 彰化月底前打新冠疫苗送200元禮券

苗栗縣公費流感疫苗全民開打 肺炎鏈球菌疫苗擴大接種

巴西5至11歲兒童本月起接種COVID-19疫苗

南投流感疫苗接種未完成 籲高風險長者幼童趕緊接種

相關新聞

對抗病菌 我想來點豆麻藻菜魚菇芋

在人體的所有器官中，與免疫力關係最深的是腸子。事實上，體內的免疫細胞，有70％存在於腸子的黏膜，支撐著全身的免疫機能。而負責活化免疫細胞的，就是腸內細菌。

又震！ 21:54規模4.0地震 最大震度嘉義4級

地牛又翻身。中央氣象局地震報告指出，21:54發生規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉深11km，最大震度嘉4雲2高2投...

景氣冷？消費滿千抽22萬農遊券今抽獎 僅一半人登記

農委會去年推出888元農遊券，分兩階段抽出，第一階段88萬張中籤率僅2%；第二階段56萬張，卻落入沒人要來登記的窘境；若...

從下雜魚堆撈寶！水試所研究人員發現5種新淺海無線鰨

農委會水試所海洋漁業組探測技正李茂熒博士與美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的無線鰨分類專家Dr. Thomas A. ...

地牛翻身！ 21:11規模5.0地震 最大震度花蓮2級

地牛翻身。根據中央氣象局地震報告指出，21:11發生規模5.0地震，震央花蓮縣政府東方79.1公里 ，位於台灣東部海域，...

禍從天降！台鐵七堵站掉水泥塊砸中自強號掉鐵軌害車次延誤

台鐵通報，今天下午近5點，139次自強號於七堵車站發生異物入侵事件，本車次延遲。據乘客指出，是有水泥塊從車站上方頂棚掉落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。