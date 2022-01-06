第50屆獸醫師節慶祝大會 提到這件事情陳吉仲哽咽了

過去，包括狂犬病、牛結節疹、非洲豬瘟等疫病，獸醫師在第一線功不可沒，農委會主委陳吉仲今天說，日前中興大學獸醫系教授莊士德到金門協助施打疫苗，不慎遭到牛隻衝撞腦震盪受傷；以及農委會防檢局前副局長施泰華，因執行公務繁忙，後進行心臟手術過世。陳吉仲講到哽咽。

2022年第50屆獸醫師節慶祝大會今展開；陳吉仲說，除了去年12月已經開始實施的公職獸醫師津貼外，未來為達成經濟動物與小動物的平衡發展，會在大學支持獸醫公費班，避免獸醫師全部都去醫治寵物。

他說，這十年來有許多獸醫師點滴付出，包括口蹄疫拔針、非洲豬瘟防疫，牛結節診、禽流感等，都是獸醫師在第一線把關，去年業者從中國大陸走私154隻貓的撲殺過程，獸醫師在民粹的氛圍下，仍然力挺政策，感謝第一線獸醫師付出。

陳吉仲說，獸醫師工作非常辛苦，他提到之前中興大學教授莊士德，為了到金門打牛結節疹疫苗受傷，防檢局前副局長施泰華執行業務、公務繁忙，後來過世；說到此，陳吉仲一度哽咽、暫停致詞。

他表示，犬貓超過250萬隻，每年成長率是人口增長好幾倍，上中下游寵物業者將近快7000家，一年產值超過500億元，但有很多是農委會既有的組織架構無法管到的，今年成立寵物管理科後，將比照人的出生到死亡一樣的管理體系，尤其是寵物的保健食品，他認為如果動保往前總，是一個國家的重要象徵。