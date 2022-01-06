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兩波冷空氣接力襲低溫下探13度 高山這些時段有望下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨有鋒面通過，緊接著東北季風南下，北台灣明顯轉涼。本報資料照片
今晨有鋒面通過，緊接著東北季風南下，北台灣明顯轉涼。本報資料照片

今天開始變冷。中央氣象局說，今起到下周三，將受到兩波冷空氣影響，低溫下探13到15度，其中第二波有機會達到大陸冷氣團等級。北部、東半部陰雨整周。此外，今晚到明天、下周一晚到下周二，玉山有望降雪

氣象局氣象預報員官欣平說，今起到下周日是本周第一波冷空氣，為東北季風等級；下周一稍微減弱但沒有很多，氣溫僅提升一度；到了下周二是第二波冷空氣報到，預計是東北季風到大陸冷氣團等級，下周三整天都受到影響。

官欣平說，溫度方面，其實兩波冷空氣低溫都差不多，夜間清晨低溫13到15度，雖然感覺類似，但後面有機會更低。

針對下雨狀況，官欣平說，北部、東半部整周都處在迎風面，北部、東半部整周降雨機率高，愈靠近基隆跟宜蘭雨愈明顯。大台北地區、東半部陰雨一周，尤其下周二以後降雨以北部、東半部為主。中南部整周則會斷續降雨，留意天氣變化。

官西平說，西半部今天上午出太陽，但隨著南方雲系北移，中南部雲量增多，晚上開始會有降雨。中部以北、東半部今明注意局部短暫雨，南台灣則是零星短暫雨。

官欣平說，周末中南部天氣好些，水氣減少，但山區仍有零星短暫雨。到了下周一又有華南雲雨區東移，中南部又開始降雨，不過下周二受到乾冷空氣下來影響，中南部降雨機率又降低。

降雪方面，官欣平說，今晚到明天3500公尺以上高山，也就是玉山有機會降雪，其中又以明天機會較大。不過因為水氣沒有那麼厚，可能偏向陸地結冰。

官欣平說，下周一晚上到下周二，華南雲雨區東移，加上又開始降溫，3000公尺以上高山如玉山、合歡山，有機會降雪。

降雪 冷氣團 低溫

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