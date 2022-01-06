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環團提6大建言 籲加速溫管法修法實踐淨零碳排

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環境權保障基金會、地球公民基金會等環團今天舉辦記者會，呼籲行政院納入公民團體建議，盡快將溫管法修法草案送入立法院。記者吳姿賢／攝影
環境權保障基金會、地球公民基金會等環團今天舉辦記者會，呼籲行政院納入公民團體建議，盡快將溫管法修法草案送入立法院。記者吳姿賢／攝影

「溫室氣體減量及管理法」修法草案日前一連召開三場研商會收集民間意見，環團今聯合舉辦記者會提出六大建言，要求設立氣候會報、納入公民訴訟條款、積極推動減量管制、碳費落實汙染者付費精神、強化氣候調適及利害關係人溝通，呼籲行政院納入公民團體建議，盡速將草案送入立法院審議。

全國工業總會日前表示，台灣再生能源進度落後，2050淨零排放目標不需要急著入法。台灣環境規劃協會理事長趙家緯指出，目前立法院八個溫管法修法草案版本都將2050淨零碳排入法，不少工總成員如台積電、中鋼、台塑、台泥等企業，也對外承諾2050淨零目標，這些成員應該要出來反駁工總的說法，唯有入法才能讓氣候政策從短期思考走到長期規畫。

趙家緯也說，環保署溫管法草案有兩大缺陷，第一是將行政院永續會作為最高層級的協調單位，但永續會專業能力不足又欠缺實質權力，應建立氣候會報並給予充足人力、行政資源、機關考核等職權。其次，草案僅在說明欄說明部會權責分工，應以法條明訂，並納入勞動部、衛福部落實公正轉型。

地球公民基金會研究員楊書容表示，產業界質疑草案徵收碳費又訂定效能標準是「剝好幾層皮」，代表根本沒有意識到排碳必須付出成本及減量責任，碳費是落實汙染者付費精神，效能標準則是針對產業設定減碳最低標準，沒有重複管制疑慮。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝批評，環保署草案只規定管制目標部分應舉辦公聽會，其他程序則透過法律地位不明的座談會或其他方式公開資訊，未落實公民參與決策的要求，在公民訴訟條款方面更是消極。

綠盟研究員魏揚表示，目前溫管法修法草案不會納入碳費費率，但條文性仍要有原則性，應強調「碳費費率應以可帶來具體、有效減碳成果為原則，並每年定期審酌」。

環境正義基金會專案主任葉于瑄說，草案調適專章若要充分發揮功能，應強化氣候變遷和政策的人權衝擊評估、納入自然生態系作為考量，以及加強脆弱族群的公民參與機制。

行政院 立法院 減碳

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