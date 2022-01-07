大家都在討論的10款高人氣春節設計禮盒，開春送禮必勝指南

※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

圖／shutterstock 提供

歲末時分，是親友共聚一堂、歡度佳節的時刻。尤其經歷一場疫情，讓人們更加珍視圍爐團聚的溫馨時光，母親在廚房裡忙碌的身影、客廳絡繹不絕的親友來訪，這些在往年最稀鬆平常的記憶，如今都成為人們內心深處最珍貴的渴望。

2022年春節總共有9天連續假期，在無法出國的前提下，正是親朋好友歡聚的好時光；但在迎來送往之際，總不能兩手空空，如何送出視覺多元、外表時尚、讓人只想私藏、根本捨不得轉送出去的好禮，就成為大家今年的共同考題。

我們在這裡為你整理出2022春節送禮最強懶人包，其中包括多款限量獨賣設計禮盒，不但能夠展現出你的好品味，在包裝上更是設計創意滿點，吸眼球指數爆棚，讓你送禮絕對不失禮。

「A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」禮盒，建議售價2,480元。 圖／麥卡倫 提供。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

送敬重的人(長官/岳父母)：A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年

敬重的人(長官/岳父母)絕對是決定你未來幸福的關鍵人物之一，想要討好這些大人物們，選麥卡倫單一麥芽威士忌準沒錯。尤其麥卡倫今年推出的「A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」，正是後疫情時代針對全球發行的新年限量系列的首發酒款，更是別具深意。

蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay，即新年）有一個特殊的「第一步」傳統，據說午夜後第一個進入家中的訪客若是黑頭髮，就預示好兆頭，並且手中必須帶著威士忌、煤炭和蘇格蘭奶油酥餅等三項能夠為來年祈求安康與幸福的象徵性禮物。

這次「A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」，由出身自斯佩賽的麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精心創作，打造兼具濃郁奶油酥餅風味與柳橙乾及辛香料香氣的單一麥芽威士忌。

Sarah Burgess 解釋風味象徵的意涵：「威士忌的香草甜味源自香濃的蘇格蘭奶油酥餅，一種傳統中霍格莫內時常贈送和享用的食物；而柳橙乾和辛香料的味道讓人想起整個節日期間充滿家中的味道和香氣。」

而禮盒包裝也別出心裁，以全球自古以來歡慶新年時常使用的火典儀式為靈感，同時透過童趣感十足的抽象畫，以別出心裁的方式呈現出這個習俗。

這款限量產品包裝的設計者，正是知名日法插畫家Erica Dorn。她是大導演Wes Anderson電影團隊的御用設計師，曾擔任《布達佩斯大飯店》、《犬之島》、《法蘭西特派》等知名電影的平面視覺工作，也與許多知名品牌合作。

帶著「A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」一起圍爐，彷彿能夠同時透過插畫及酒款，越洋感受到蘇格蘭的新年氣息。

格蘭路思Whisky Maker's Cut虎威笙風新春圓滿限量禮盒，建議售價1,600元。 圖／格蘭路思 提供。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

送威士忌老饕：亞洲獨賣逸品！格蘭路思Whisky Maker's Cut虎威笙風 新春圓滿限量禮盒

誰是威士忌界的明日之星？許多威士忌資深老饕都認為是格蘭路思。格蘭路思與麥卡倫同屬愛丁頓集團，同樣享有集團引以為傲的橡木桶政策，同樣擁有豐富的雪莉桶威士忌；甚至這兩家都位於斯佩塞地區的酒廠，根本相距不遠，開車不過10分鐘車程。

採用珍貴的100％初次雪莉桶熟陳的格蘭路思Whisky Maker's Cut，正是最具酒廠精神的經典代表作之一。這次格蘭路思Whisky Maker's Cut的虎年禮盒，特地跨界摺紙藝術，藉此凸顯手工訂製技法，是亞洲獨賣逸品。整體盒裝視覺以「虎威笙風，新春圓滿」為主軸，背景特地融入路思莊園的山水景色及酒廠風貌，運用揮灑方式勾勒出遠方意象。

摺紙則以孔雀開屏造型示人，除了強調出摺紙藝術的美感外，也間接象徵圓滿意涵，佐上燙金字體與圖像綴飾，讓威士忌老饕們一打開就見喜！

「裸鑽雪莉x Timberland 新春裸活旅行禮盒」，建議售價950元。 圖／裸鑽雪莉 提供。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

送麻吉老友：裸鑽雪莉x Timberland 新春裸活旅行聯名禮盒

老友新春相聚，少不了喝上幾杯；「裸鑽雪莉x Timberland 新春裸活旅行禮盒」聯名外盒採用行李箱的概念，可以隨時提著走，最適合跟麻吉老友相約走春時來一杯。更貼心的是，盒中不但附上一款迷你酒，還提供一張價值200元的Timberland折價券，不但讓人喝了裸鑽雪莉後心裡暖暖的，也方便把外表打點得帥帥的。

裸鑽雪莉秉持一貫的高品質酒液，將單一麥芽威士忌勾兌熟成後，堅持額外在珍貴的初次Oloroso雪莉桶中熟成至少六個月，酒體主要呈現蜂蜜及蘋果焦糖、乾果等經典雪莉桶風味，不但耐喝、醇順，更適合你跟麻吉老友盡情以自己獨有的方式一起享受威士忌，無論純飲、加冰塊還是調酒，都非常適合、簡直Chill到不行。

卡地亞Baiser Volé 十週年限量版濃香水，100ml，4,150元。 圖／卡地亞 提供。

送另一半：Catier Baiser Volé十週年限量版濃香水

說到禮物，卡地亞（Catier）的「紅盒子」，總是令人怦然心動；正因為如此，卡地亞緊扣「禮物」概念，在信義區遠東百貨A13開起「The Cartier Box」期間限定快閃概念店。店中最大的亮點，就是整家店擺滿了品牌最經典的卡地亞紅盒子，正是「整間店全都是禮物」的概念，非常適合帶著另一半來挑選。

在眾多禮物當中，Catier Baiser Volé十週年限量版濃香水，是概念店中非常抵買的品項之一，全台也只有在這家概念店獨家販售；不管你的另一半對禮物有多挑剔，也保證能令他滿意。

Catier Baiser Volé香水瓶身以數朵百合花圖樣覆蓋，花瓣與花蕊交織的浪漫篇章與橢圓的香水瓶身共同演繹優雅舞曲，結合粉香調及香草調，彷彿從清澈的湖水中漫溢清新，再藉由花朵逐漸綻放透出感性與迷人的魅力。

「Le Cote L/M小樂沐」法式團圓食光禮盒，售價2030元，新光三越獨賣。 圖／新光三越 提供。

送老媽：「Le Cote L/M小樂沐」法式團圓食光禮盒

新春期間吃膩了中式年菜？不妨幫老媽準備一套來自亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「Le Cote L/M小樂沐」法式團圓食光禮盒，一方面可以將法式的簡約時尚與家常感受端上年節時的幸福餐桌，另一方面可以幫老媽分憂解勞，暫時卸下過年期間「煮」婦的重擔。

「Le Cote L/M小樂沐」是陳嵐舒主廚所打造的全新法式餐飲品牌，以當代法式餐酒館料理（Bistronomy），回歸台灣餐飲舞台。「Le Cote L/M小樂沐」法式團圓食光禮盒內容包括阿爾薩斯燉豬腳佐野菇醬與醃漬白菜1份、香草蕈菇燻鴨蝴蝶麵1份、西班牙臘腸筆管麵1份、蛤蜊花椰菜濃湯2份，以及4塊濃巧克力布朗尼蛋糕，讓新春期間即便是待在家裡，也可以享受到充滿嵐舒風（Lanshu Style）的自然且慵懶悠閒的法式氛圍。

送上星巴克2022虎年焦糖雙色年輪蛋糕，保證賓主盡歡。 圖／摘自星巴克官網。

送泛泛之交：星巴克2022虎年焦糖雙色年輪蛋糕

臨時要上朋友家卻缺個小小伴手禮？帶上星巴克2022虎年焦糖雙色年輪蛋糕，肯定萬無一失。

不但大紅色的包裝底色相當應景，黃色的小老虎俏皮可愛，打開盒蓋，經過職人手工層層烘焙的雙色年輪蛋糕內層洋溢著淡淡的奶油香氣，搭配深咖啡色外層散發的濃厚焦糖氣息，造就了幸福而舒心的下午。

更重要的是，這款可愛又可口的焦糖雙色年輪蛋糕禮盒，只要360元，高貴不貴，賓主盡歡。

皇家哥本哈根2022年度紀念盤，售價3800元。 圖／摘自皇家哥本哈根官方臉書。

送未來岳母：皇家哥本哈根2022年度紀念盤

送未來岳母，需要一點心機。不能太過貴重，也不能太過隨意；要是能讓長輩時時擺在客廳，客人來的時候輕描淡寫地說上一句：「我未來女婿送的，很有心吧？」就再理想不過了。

皇家哥本哈根2022年度紀念盤，就是這樣的好禮；更棒的是它不貴，只要3800元。尤其2022年度紀念盤的主題是「夜空下貓咪的凝望」，如果未來丈母娘是貓奴，收到只會更加歡喜。

在亞洲傳統文化中，民間世代流傳著「貓有五福」、「貓入福地」等說法。多數人認為貓咪進宅是五福臨門、大吉大利的事，有些的地方還把貓當神，家家供著「招財貓」。

皇家哥本哈根2022年度紀念盤勾勒出靜靜的夜空下，貓咪溫馴且優雅的停留在暖黃氳暈的屋外，仿佛在夜晚降臨的同時，也敲響了幸福的門鈴，藉由紀念盤上所有美好事物的集結，送上最真摯的祝福與美滿。

全新蘋果無線耳機Apple AirPods第三代，功能升級不少。 圖／摘自Apple官網。

送自己：Apple AirPods第三代

送自己，那就不用多考慮了；全新蘋果無線耳機Apple AirPods第三代以誠意滿滿的佛心價5990元推出，不囉唆，直接刷下去就對了！

Apple AirPods第三代相較於AirPods Pro，功能升級不少，支援空間音訊、杜比全景聲、動態頭部追蹤功能、抗水抗汗、無線充電盒，續航力更是支援6小時；此外，與AirPods 2相較，耳機柄縮短了33%，同樣採半入耳式設計，戴起來相當舒適。

其中空間音訊營造3D劇場感，能夠感受聲音在四周環繞的沉浸體驗；有了杜比全景聲的加持，更讓AirPods前所未有的好聽。動態頭部追蹤功能，讓使用者可以享受多層次的音感體驗，音樂、影片，甚至是群組FaceTime通話，都比以往更讓人身歷其境。

德國SHTOX炫轉威士忌水晶杯是全球唯一會跳舞的杯子。 圖／摘自SHTOX官網。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

送老爸：德國SHTOX炫轉威士忌水晶杯

對於許多喜歡喝威士忌的老爸來說，要入手威士忌從來不會手軟，但若要入手一只可以好好享受威士忌的高單價酒杯，卻總是令他們沈吟再三。如果你的老爸也是這樣的人，今年就為他買一只好威杯吧。

德國SHTOX炫轉威士忌水晶杯，就是很好的選擇。SHTOX玻璃杯以微晶材質製造，不含任何氧化鉛，知名的Nachtmann水晶產品也在同一個工廠製造，每個玻璃杯底都是由熟練的玻璃製造師完成。它不但優雅美麗，還是全球唯一會跳舞的杯子，獲得獨家專利，只要用手輕輕一轉，杯子也隨即旋轉，曾獲得2012 德國紅點（Red Dot設計獎），讓飲酒成為一件既有品味、也有趣味的人生樂趣。

奧地利RIEDEL Big Apple水晶醒酒器，造型宛如一顆大蘋果。 圖／星坊酒業。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒。

送酒友：奧地利RIEDEL Big Apple水晶醒酒器

葡萄酒醒酒器的功能都一樣，不外是讓空氣迅速地與酒中單寧結合，讓被封存在瓶中的葡萄酒香氣得以甦醒，散發出更加芬芳奔放的酒香，同時濾除葡萄酒中自然產生的沈澱物。

不過，雖然所有葡萄酒醒酒器的功能都相同，但是價格卻天差地遠。同樣是水晶玻璃材質，造型複雜的，價格可以上萬元、甚至好幾萬元，造型簡單些的，只要一、兩千元就能搞定。

奧地利品牌RIEDEL的這款「Big Apple水晶醒酒器」，由RIEDEL家族第11代傳人Maximilian J. Riedel設計，靈感來自於他居住十多年、有「Big Apple」暱稱的美國紐約，醒酒器的造型宛如一顆大蘋果，簡約流暢的線條精準傳遞出紐約的都會時尚風格，1.5公升的大容量，拿來當水瓶也可以。更重要的是，兩千多元就能入手，CP值爆表。

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