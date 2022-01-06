女工手指遭碾壓只剩層皮連著 顯微手術緊急救回

高雄52歲李姓女工去年底操作機具不當，左手食指被機器捲入，指節前三分之一處只剩一層皮連著，指頭甲床、骨頭、血管、神經都嚴重受損，經送往小港醫院接受顯微血管重建手術，所幸救回，約一個月後手指也逐漸恢復知覺。

高雄小港區約有1500家工廠，因職災到小港醫院就醫者不在少數。小港醫院整形外科醫師徐詣表示，李姓女工受傷的指節，血管約只0.5毫米，屬超級顯微外科範疇，平整血管要做血管接合都很困難，經外力壓砸、拉扯的傷口，血管重建難度更高。

徐詣表示，後來找到李姓女工一條很細小的動脈，先清創受損組織，再釘好切斷的指骨、修復甲床，接著以顯微手術進行難度最高的血管及神經接合，這類型斷指因為血管太小，通常只有一次接合的機會，這名患者因為手指指端找不到靜脈接合，讓動靜脈血循環，因此先把甲床放血，施藥避免手指腫脹壞死，手指才成功救回。