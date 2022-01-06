女工手指遭碾壓只剩層皮連著 顯微手術緊急救回
高雄52歲李姓女工去年底操作機具不當，左手食指被機器捲入，指節前三分之一處只剩一層皮連著，指頭甲床、骨頭、血管、神經都嚴重受損，經送往小港醫院接受顯微血管重建手術，所幸救回，約一個月後手指也逐漸恢復知覺。
高雄小港區約有1500家工廠，因職災到小港醫院就醫者不在少數。小港醫院整形外科醫師徐詣表示，李姓女工受傷的指節，血管約只0.5毫米，屬超級顯微外科範疇，平整血管要做血管接合都很困難，經外力壓砸、拉扯的傷口，血管重建難度更高。
徐詣表示，後來找到李姓女工一條很細小的動脈，先清創受損組織，再釘好切斷的指骨、修復甲床，接著以顯微手術進行難度最高的血管及神經接合，這類型斷指因為血管太小，通常只有一次接合的機會，這名患者因為手指指端找不到靜脈接合，讓動靜脈血循環，因此先把甲床放血，施藥避免手指腫脹壞死，手指才成功救回。
他說，民眾若是完全性斷指，應以浸泡過乾淨生理食鹽水的濕紗布或手帕包好斷指放入塑膠袋內保持濕潤，再放到冰水中趕快就醫搶救。
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