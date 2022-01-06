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歸剛ㄟ！過年必做十大儀式 快學年輕人都這樣幹大事

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

有些感受，只有過新年才有！

隨著世代變遷，家家戶戶過新年的習慣慢慢產生改變，不過，每次只要到了過年期間，放假回到老家和家人朋友在一起，總能找回當年熟悉的感覺！有些事，絕對要在新年時跟著家人親戚一起做，才算真正結束舊的一年、踏入新的開始！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們在過年期間必做的「十件儀式」，就是有做這些事情才會有濃濃的年味～讓新年更加快樂難忘！小編也特別蒐集了網友討論的「世代差異」，跟著我們的腳步一起來看看，各個世代有怎樣過年的樂趣吧！

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新年

1 發紅包、收紅包

過年的時候最少不了的就是發紅包或領紅包了，以前總會看著爸媽在過年前抽空先去銀行換好新鈔，許多賣場也會發實體的滿額贈禮券，放在紅包袋裡祝福大家過好年。

不過隨著科技發達，最近的年輕人們可是新潮極了！聊著LINE、開個APP就能轉贈數位紅包，快速兼環保更可以馬上在線消費，手滑打開家樂福的APP，就能搶超強紅包，還能存在虛擬錢包中下次購物直接折抵，讓消費金額馬上「校正回歸」，不但撿了便宜又好玩，完全不用怕忘記帶禮券出門！

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2 準備年菜、吃年夜飯

逢年過節準備一大家子的菜絕對是吃盡苦頭，常因此出現鄉民崩潰抱怨的網路文章流傳。從前總是看到長輩為了年菜忙進忙出，從規劃菜色到採買花了不少心思與時間，努力辦得跟總鋪師一樣，雖然讓其他人開心享受，但是準備者身心都累到爆。

現在不只會用外送叫餐，更會網購大廚的冷凍年菜，想要傳統年味，直接到家樂福賣場購買「饌食大賞年菜」，由專業美食家、主廚、部落客美食團一同把關，讓年菜不只要好吃還要好拍，滿足各族群需求，線上訂購也沒問題！方便程度可說是躺著等吃飯就好～讓大家可以過個輕鬆「最頂」的團圓飯！

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3 辦年貨、準備年味禮盒

大家想到過年，是不是都會想到逛年貨大街、量販店呢？迪化街每年都擠得水泄不通，雖然可以感受氣氛，但也需要花上不少的時間採買，在人群間擠得扁扁的、移動艱難，逛一趟下來手腳都不是自己的，這崩潰的心情只有沙丁魚能懂！

隨著懶人經濟當道，手指滑一滑～禮盒就能直接送到家，有些網友更會直接填寫親朋好友的地址，直送到府，再用電話或LINE打聲招呼，省去每次拜年提著大包小包的勞累。看好了大家，家樂福只示範一次！想省錢又想澎湃不失面子，傳統年味禮盒、懷舊零食讓你一趟輕鬆搞定！過年期間還有快閃9折活動，千萬不要錯過囉～

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4 打掃家裡、整理房間

平時不努力，春節徒被唸～過年期間，許多年輕人最常被長輩碎唸房間太亂沒整理，「活在垃圾堆」、「歸剛欸」！希望我們好好整理房間、整理家裡，不要讓親朋好友來拜年時看到亂亂的樣子，雖然我們都認為那些盡情揮灑是我們的創造力，才不是懶得整理和髒亂呢！

過去只能看著房間哀怨，不知道從何收拾起，真的是崩潰萬分。但是！現在有許多如麻理惠的整理師，寫書拍影片教我們斷捨離的訣竅，甚至花錢也能找專業人員處理，方便大家好好當個躺平族。

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5 訂定新年新希望

大家每年訂下的新年新願望是什麼呢？是升職加薪、平安健康、發大財、賺大錢還是中樂透？無論是哪一個願望，現在回頭看看那些之前許過的願望實現多少了，還是每年一再重複出現，總是無法劃掉？

以前大家會拿出特別的手帳、行事曆，用漂亮的筆寫上新希望提醒自己，現在大多改成用手機備忘錄記下來。其實，我們都懂那些願望實行的困難度，所以也有鄉民會說自己許下「阿姨我不想努力了」的心願，開玩笑表示超希望趕快順利脫單、備受對方寵愛，藉此成為人生勝利組～

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6 走春、去廟裡拜拜

從小到大，大部分的鄉民過年時總是跟著爸媽一大早就去郊外走春、去廟裡拜拜祈福搶頭香等，這些傳統活動是不是在大家記憶中都非常深刻呢？

前往廟裡為新年祈福是一個美好的開始，不過，隨著世代的改變，大家都開始崇尚新的宗教：「周公」，年輕人往往認為上班好累下班想睡，利用年假期間從晚上躺到早上，甚至繼續躺到中午下午，在夢裡拜周公，傍晚再戰～只能說跟床的親密接觸真的「像極了愛情」呢！

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image source:fb/行天宮五大志業

7 逛街買新衣新家電

為了迎接新年，過去爸媽會先開始貨比三家的物色新衣，幾乎都要親自到場試過再買。現在隨著每家銀行提供的網購、信用卡方案，使用線上刷卡再領回饋，許多人也慢慢開始使用網路解決，省下逛街時間。

不過，對於價位較高、功能較複雜如家電類，大家還是偏向喜歡親自到現場了解，不但可以看到實體，還可以諮詢店員的專業意見，快點手刀筆記家樂福過年期間「家電滿額抽BMW百萬休旅車、8K電視等多項好禮」，今晚～不管你想來點什麼家電，趕快到家樂福點下去就對了！

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8 買福袋、樂透、刮刮樂

大家收到紅包後第一時間都會做什麼呢？是不是跟小編一樣絕對先抽出幾張，衝到彩券行報到試手氣！

現在除了請老闆刮刮樂直接先來一本外，還可以在超商、量販店搶爆福袋，每年都能感受店家的滿滿誠意，內容物經常比售價高上許多！只能說這麼好的事情，每年過年絕對要買到手軟啊！去年刮不到的BMW，今年就到家樂福再戰一波，抱歉了錢錢，我們真的需要那些酷東西！一起讓血汗鈔票變成更可愛的寶貝陪在自己身邊吧～

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image source:fb/carrefour

9 打麻將、玩牌、玩桌遊

除夕、拜年跟親戚朋友玩什麼遊戲娛樂呢？小時候看著大人們打麻將、玩撲克牌，現在大家買的變成了各式各樣的桌遊、電玩，無論是可以大家一起玩狼人殺還是Switch，都增加了更多了樂趣，甚至不知不覺唱起了：天黑請閉眼，我在你身邊～

今年出發到親朋好友家前，先到家樂福購入全新的牌組，準備開心互尬一番吧！

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10 追劇、看電影、看過年特別節目

許多家庭會圍在一起看新春特別節目，不只台灣各電視台會推出，日本的紅白歌唱大賽更是許多鄉民必看清單之一，配上休閒餅乾簡直是絕佳組合！

隨著追劇平台越來越多，像是NetflixfriDay影音、Disney+、HBO GO、Hami Video、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+等，都會排出一系列精彩劇集！趕快趁難得放假的期間好好補齊～報復性追劇追起來！想看邱澤用台式浪漫對許瑋甯喊「啥款」不用跑電影院，不說了，小編要先趕快去家樂福補滿零食櫃等著惹！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月15日至2021年12月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年必做的事與世代差異』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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