快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵假期「走春專案」20行程任選住宿最低0元還有加碼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵推出高鐵假期「走春專案」。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵推出高鐵假期「走春專案」。圖／台灣高鐵提供

為鼓勵旅客利用春節假期踴躍出遊，台灣高鐵公司今天宣布推出「走春專案」。即日起，旅客購買春節期間指定出發日「高鐵假期」20條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。

台灣高鐵表示，春節期間暢玩國旅，只要善用大眾運輸工具，錯開尖峰方向的車次人流，一樣可以玩得開心玩得實惠。

台灣高鐵說，該次高鐵假期「走春專案」搭配飯店涵蓋台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等六個地區，共20家優惠飯店，能夠滿足旅客多樣化的行程需求。

台灣高鐵說，即日起開放旅客預購，搭配五家北部飯店行程，適用出發日期自2月1日至2月15日，以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3010元起。

台灣高鐵說，中南部15家飯店行程，適用出發日期自2月5日至2月15日止，以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人更只要2760元起。

台灣高鐵說，以上所有指定行程除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。

高鐵 春節

延伸閱讀

台南三井春節前開幕？ 業者曝最新進度 預告公布日期

高鐵App買票方便卻「一堆人擠櫃檯」？ 內行揭3服務：只能排

手刀預備 雙鐵春節連假車票周四凌晨零時開搶

春節疏運高鐵加開450班次 12月30日零時開放搶票

相關新聞

對抗病菌 我想來點豆麻藻菜魚菇芋

在人體的所有器官中，與免疫力關係最深的是腸子。事實上，體內的免疫細胞，有70％存在於腸子的黏膜，支撐著全身的免疫機能。而負責活化免疫細胞的，就是腸內細菌。

又震！ 21:54規模4.0地震 最大震度嘉義4級

地牛又翻身。中央氣象局地震報告指出，21:54發生規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉深11km，最大震度嘉4雲2高2投...

地牛翻身！ 21:11規模5.0地震 最大震度花蓮2級

地牛翻身。根據中央氣象局地震報告指出，21:11發生規模5.0地震，震央花蓮縣政府東方79.1公里 ，位於台灣東部海域，...

禍從天降！台鐵七堵站掉水泥塊砸中自強號掉鐵軌害車次延誤

台鐵通報，今天下午近5點，139次自強號於七堵車站發生異物入侵事件，本車次延遲。據乘客指出，是有水泥塊從車站上方頂棚掉落...

女工手指遭碾壓只剩層皮連著 顯微手術緊急救回

高雄52歲李姓女工去年底操作機具不當，左手食指被機器捲入，指節前三分之一處只剩一層皮連著，指頭甲床、骨頭、血管、神經都嚴...

海象不佳 7日台東往返蘭嶼客輪延到8日開航

航港局東部航務中心今天上午轉發客輪業者公告，因受東北季風影響，1月7日金星8號客輪，台東往返蘭嶼航班調整為1月8日開航。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。