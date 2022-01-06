周四五水氣略多 彭啟明：下周二強冷空氣南下顯著降溫

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這兩天台灣附近的水氣顯著增多，北邊有小系統發展起來，加上微弱鋒面通過，北部、東半部轉陰沉有陣雨的天氣，北部的雨勢不大，就是典型迎風面的降雨，在桃園以北到新北市、台北市、基隆到宜蘭、花蓮、台東都有陣雨發生。

南部則受到南方雲系接近，在屏東及恆春半島有對流雲系發展起來，雨量累積雖不大，但有時仍有瞬間大雨發生，這兩天水氣較多，周四、周五兩天會容易有雨，中南部也較為陰沉。

這兩天溫度也略為下滑，但大致上低溫仍有16-18度，但雲量較多，白天的回溫幅度有限，北部才約17-19度，中南部20-24度，東半部 15-23度。

彭啟明說，預計周末開始，水氣會減少一些，中南部將轉為晴到多雲，溫度會回升兩三度以上，北部東半部仍較為陰沉，變化不大，預期類似天氣會持續到下周一。

他說，下周二、周三另外一波強冷空氣南下，會顯著的降溫，過去幾天的預測都一直在調整當中，主要是這波冷空氣南下過程中的角度，台灣正位於冷空氣的邊緣，強度上變化相當大，預計北部的低溫可能12-14度，西半部也會跌到14-15度，空曠地區也會相對輻射冷卻的降溫，相較於這幾天偏涼一點，下周二、周三會有降溫，早晚會有顯著冷的感覺，務必要有些準備。

彭啟明說，預計這波會持續到下周四或周五，北部迎風面仍較為陰沉偶陣雨，中南部相對晴朗偏乾，周四、周五北部會更轉乾一點，但要留意輻射冷卻影響，空曠地區的低溫仍較低。整體來看下周比這周冷一點，服裝安排或身體健康都要多注意。

他說，北半球在過去一周已經進入隆冬，高緯度地方的下雪或低溫都創下入冬新紀錄，不過都較為偏北一些，台灣不是冷空氣直接影響的區域，但仍要留意這段期間仍是冬季上較低溫的時機點，該有的生活作息調整不可少。