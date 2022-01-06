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下周二氣溫劇降！吳德榮：冷氣團機率高 下探10度低溫

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
下周二至周四有強冷空氣南下，下周二晚、周三晨降至最低。本報資料照片
下周二至周四有強冷空氣南下，下周二晚、周三晨降至最低。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨；中南部亦有局部短暫降雨的機率。今天北台灣愈晚愈冷，中南部亦因雲量增多而略轉涼、晚微冷。北部18降至13度，中部14至24度，南部15至26度，東部14至24度。

他說，周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部轉多雲時晴。下周一東北季風減弱，氣溫回升，南海移入的中層雲系增多，為各地帶來局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)、美國(GFS)、加拿大(CMC)皆模擬下周二至周四有強冷空氣南下，下周二晚、周三晨降至最低。模擬的強度，各國模式仍見分岐，但以大陸冷氣團的機率最高，未達寒流標準，也沒有破低溫紀錄的能力。

他說，但氣溫劇變，且平地最低氣溫將降至10、11度左右，仍應注意保暖。由於模式理論上有不確定性，仍會繼續調整，應持續觀察更新的模擬。

東北季風 吳德榮 冷氣團 天氣動態

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