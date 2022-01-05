王國材急見太魯閣號事故家屬 修改和解書有初步共識

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命，時隔九個月，太魯閣家屬3日晚間發出「尋人啟事」，針對台鐵始終沒有真正啟動改革，盼能「尋找失蹤的行政院長」。對此，行政院今表示，蘇貞昌日前已請交通部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。

根據本報掌握，王國材今天下午火速偕同台鐵局副局長馮輝昇，找「太魯閣的眼淚」發言人王薇君和律師陳孟秀討論。王國材強調台鐵改革做了很多，由於在推組織改革、草擬公司化法案，既要開會、也要與工會協商，更無奈「為什麼我們做那麼多，家屬卻不知道。」但會中，王薇君、陳孟秀轉達，家屬是助力、不是阻力，何不將家屬的壓力化為推動改革的動力。

另一方面，7月31日王國材與家屬的懇談會中，家屬曾反映雙方和解書內容，只有台鐵片面決定。王國材允諾已簽署和解書家屬可重簽、尚未簽的可調整內容，家屬10月27日卻再度收到相同版本的和解書，這期間，台鐵雖曾找過家屬詢問是否修改和解書，但當家屬告知「找陳孟秀律師」後，陳孟秀也從未接到台鐵訊息，讓家屬氣憤「完全感受不到台鐵想和解」。

對此，王國材當場指示馮輝昇直接對口陳孟秀，陳孟秀則表示，下周就會開始啟動合約修改。

針對合約內容，由於普悠瑪事故理賠金額為每人1570萬，家屬認為，在普悠瑪事故發生後，社會、國家給台鐵做了多少改革，但兩年半後，卻發生太魯閣事件，死亡人數還是原來的三倍，連運安會都說沒有完善改善，他們不接受1570萬，認為應有懲罰性賠償金。陳孟秀說，王國材當場允諾會研議，這也是王國材首次針對此事回應。交通部私下表示，王尚未同意。

另外，由於家屬連月求助無門，認為找上蘇貞昌、立委蘇巧慧父女都沒用，昨釋出訊息表示6日要開記者會，今天引起有關單位緊張，昨天一名太魯閣事故罹難者家屬直接衝進蘇巧慧地方服務處要見蘇巧慧，服務處也是緊張地詢問，「明天是不是要開記者會？」

對此，陳孟秀表示，如果沒有見到蘇貞昌，家屬不會鬆手，雖然今天行政院回應「由羅秉成、王國材先與家屬溝通、蒐整意見，再安排家屬與院長會面事宜」，讓家屬原定明天召開的記者會暫緩，但家屬仍在籌備下周召開記者會。家屬也認為，若蘇貞昌有意願，雙方共同與會、共同受訪，宣示台鐵改善期程，或許對雙方都不是壞事。

對於今天的會面以及討論到的議題，交通部僅表示，現已同意合解29位，尚有20位尚未同意。王國材想了解狀況，就安排見面。只是大方向交換意見，指示細節由台鐵詳談。

馮輝昇也回應，陳孟秀表示有在整合家屬意見，提出建議和解協議書版本，將依部長指示，盡速與陳約時間進行討論。