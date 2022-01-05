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高傳染率低致死率 變種病毒可與共存

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
Omicron高傳播、低致死率的狀況。 示意圖／美聯社
Omicron高傳播、低致死率的狀況。 示意圖／美聯社

在新變種病毒肆虐下，全球確診數達破紀錄的高峰，但死亡數卻不升反降！專家研判，其原因與Omicron新變種的高傳染力、低致死率的特性相關。更有專家認為，未來應將新冠肺炎視為「普通感冒」處理。且隨著全新治療藥物不斷出現，如標靶抗炎、口服藥與抗體療法等，根除新冠肺炎，或與之共存，似乎都有一線曙光。

歐、美大爆疫情

全球疫情再度擴散，一週來平均每日都有超過140萬人確診新冠肺炎，為新冠肺炎爆發以來，新增個案的最高峰。其中，又以歐、美地區的疫情最為嚴重，相較上週，歐、美分別病例數上升了81%、94%。如法國新增確診的7日平均數，來到史上新高的16萬7338例；Omicron肆虐使美國確診數激增，過去7天平均日增高達31萬6277例病例，其中不少是突破性感染。

但因染疫而死亡的個案數，卻沒有如同確診數一樣飆高，反而出現下降的趨勢。12月初，全球7日平均死亡人數超過8千人，現在則下降至6千人左右。專家研判，疫情爆發與聖誕佳節的人潮聚集有關，但死亡率下降卻是好消息，可能與Omicron的高傳染力、低致死率有關。

住院平均減少3天

衛報》報導，牛津大學醫學教授貝爾表示，新變種Omicron「似乎不那麼嚴重」。他指出，許多人的住院時間相對縮短，平均減少了3天，且其中需要高流量氧氣治療的患者也減少了。東英吉利大學醫學教授亨特說，考量到未來不得不與新冠肺炎共存，最終應該讓新冠肺炎患者能像普通感冒患者一樣「過正常的生活」。

但許多科學家擔憂表示，雖然感染Omicron變種重症率較低，它卻有高度的傳播能力，這意味著在沒有防疫措施的狀況下，將造成醫療量能難以估計的負擔。

抗病毒、抗體療法多

好消息是，《BBC》報導，現在針對新冠肺炎病毒有三種藥物可用，包括抗炎藥、抗病毒藥物與抗體療法。首先，抗炎藥是早已存在的藥物類型，有助於對抗各式病菌引發的「發炎反應」，能夠降低有呼吸困難症狀患者的死亡率。

2021年1月時，也有兩款針對新冠肺炎的標靶抗炎藥物問世，托珠單抗和薩利單抗。試驗結果顯示，新藥有效降低四分之一的重症患者死亡人數。儘管這些藥物並不便宜，費用達670美金，是常見消炎藥價格的100倍。但還是比住院病床費用來得低廉不少。

藥廠輝瑞與默沙東都分別推出各自的抗病毒口服藥物，分別是Paxlovid與Molnupiravir ，能有效降低體內的病毒數量。此類藥物最好在出現症狀後立即服用，就能達到降低重症的效果。輝瑞宣稱，Paxlovid能減少成年人89%的住院率與死亡率。

而抗體療法則是直接在人體內注射抗體，讓抗體標記病毒，使人體的免疫系統可以破壞病毒，這種療法被稱為單克隆抗體療法。而這些療法通常被用於免疫力不全或低下的重症患者。如GSK 製造的 Sotrovimab可將成人的住院和死亡風險降低79%。【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 患者 Omicron

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