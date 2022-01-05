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Omicron多為輕症 爭取口服藥現曙光

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
桃園機場群聚案今再增1名清潔人員確診，共4名清潔人員、1名防疫計程車司機共5人染疫。桃園忠貞市場周圍今天一早擴大消毒。 記者潘俊宏／攝影
桃園機場群聚案今再增1名清潔人員確診，共4名清潔人員、1名防疫計程車司機共5人染疫。桃園忠貞市場周圍今天一早擴大消毒。 記者潘俊宏／攝影

本土Omicron個案皆為輕症！雖然指揮中心4日宣布，我國傳出4個本土確診個案，但專家指出，若為定序為Omicron變異株，則從機場染疫的可能性較高、屬於早期就發現的案例，相較容易控制。目前指揮中心已針對本土病例狀況，擴大匡列接觸者、強化機場防疫規定，並積極與廠商洽談，購買疫苗與口服藥。

Omicron多為輕症

台灣近日連傳四起防疫旅館感染事件，更投下國內本土首例Omicron的震撼彈。不過截至3日，台灣共累積88例Omicron病例，其中包含兩例本土個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有50位出現輕症、38位則無症狀，尚未看到中、重度以上的個案。

針對國內傳出4例本土確診個案，指揮中心初步研判，本土確診個案是感染新變種病毒Omicron。陳時中於4日記者會推估有兩種可能的感染途徑。第一、入境旅客傳染給計程車司機，再傳染給機場工作人員；第二、行李轉盤區旅客多，清潔員打掃環境時感染，進而導致環境汙染，使司機在如廁誤觸病毒而染疫。

台大兒童醫院院長黃立民則指出，「基因定序必須加快腳步，因為不同的病毒代表的意義不同。」若發現本土個案感染Delta變異株，則表示病毒可能早已在社區傳播一段時間；但若為Omicron變異株，則從機場染疫的可能性較高，屬於早期發現的案例，相較容易控制。

台灣的防疫準備

目前台灣已和默沙東接洽購買口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）並完成簽約，也已獲藥廠的緊急使用授權（EUA）申請，目前也持續與輝瑞積極洽談購買口服藥（Paxlovid）事宜。黃立民樂觀表示，「如果治療效果良好的口服藥物問世後，疫情就會走向終點，預估今年下半年就可看到勝利曙光。」

>台灣民眾的免疫力隨時間流逝而下降，需要第三劑疫苗的民眾也愈來愈多。指揮中心發言人莊人祥曾表示，已簽約今年購買2千萬劑莫德納，作為第三劑或次世代疫苗使用，也積極與AZ和BNT進行洽談。

但疫苗、口服藥的採購流程冗長，在台灣面臨日漸嚴峻的疫情狀下，總有種緩不濟急的感覺。醫學專家呼籲，縮短第三劑疫苗接種的期限，強化社區防疫保護力。陳時中則回應，會儘快邀請專家小組進行討論。【更多精采內容，詳見

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