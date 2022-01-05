回響╱連4年3千人車禍死亡 學者籲提高道安應對層級

連續四年，台灣車禍死亡人數都高達近三千人，立委洪孟楷今舉行「公路正義」記者會。台大土木系教授張學孔在會中指出，若政府不盡快解決交通亂象，任由人命成車下冤魂，「就是個不負責任的政府。」尤其車禍死亡人數還高於刑事案件死亡人數。他建議政府提升主管機關層級，好好處理交通死傷問題。

相隔十年，願景工程基金會再度對全台用路人民意調查。與二〇一二年民調相比，民眾雖普遍認為道路安全感有所改進，但從數字來看，車禍死亡率仍居高不下，二〇二〇年死亡人數攀升至近三千人、四十八萬人車禍受傷，成為國人第六大死因。

洪孟楷邀交通部門主管及學者與會，共擬解方。他指出，全台道路依類型不同，分屬地方政府或公路總局等單位管轄，猶如多頭馬車，難以統一規範。洪孟楷要求交通部及內政部營建署，在三個月內提出檢討，下個會期赴立院交通委員會專案報告。

願景工程執行長羅國俊說明，基金會此次民調回收六千多份樣本，詳細盤點民眾的「安全感」、「道路品質」、「禮讓文化」等用路感受，十年前還沒有走路滑手機現象，這次調查也特別點出「滑手機過馬路」已成現代文明病，是國人最無法忍受的違規行為第三名。願景工程進一步和聯合報合作推出「公路正義2.0」系列報導，並分享數據供各界使用。

鑑於每年車禍死傷人數居高不下，張學孔認為，交通安全還涉及道路設計、車輛技術、公共運輸、民眾行為等六大面向，整合極其困難，因此現在交通部之下的「道路交通安全督導委員會」位階不夠高，應提升至行政院層級。張學孔說，中央要動起來，統合相關部會與地方政府，訂下逐步達成「零事故、零死亡」的策略。

張學孔舉例，警政署需成立「交通警察局」，加強執法與調查事故的資源，因為「交通安全是基本人權」，至於營建署道路相關部門，則可併入交通部。

交通部路政司專門委員李昭賢表示，政院近期已啟動部會統合，包含工程、教育、監理、執法與修法，都正努力整併資源中。李昭賢說明，如工程面，目標今年完成一九五〇處危險路口改善，改變過去「以車為主」的設計思維，保護行人安全﹔執法面將加強運用數位科技，達成精準監測與預防。

綜觀車禍事故名單，高齡與青年族分居前兩名，李昭賢解析，這和反應時間或經驗有關。年長者通常視力不佳或步行速度較慢，死傷青年則超過八成為機車騎士，上路經驗不足。

內政部營建署道路工程組分隊長鄭惠心表示，因六成車禍發生在路口，營建署正廣蒐國內外專家意見，持續修訂標準，例如重新設計行人穿越線，後縮遠離路口，擴大待車空間，以減少轉彎風險。鄭惠心補充，營建署去年八月也先行修改《市區道路及附屬工程設計標準》，加強全台廣設人行道。