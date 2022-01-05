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因應國內本土疫情升溫 屏縣隔離病房階段性清空

中央社 / 屏東縣5日電

隨著農曆春節前入境人潮進入高峰期，連日境外移入確診案例持續維持高點，加上桃園機場本土確診群聚擴大，屏東縣政府強化防疫政策，縣內負壓隔離病房及專責病房階段性清空。

屏東縣政府今天召開流行疫情指揮中心跨局處會議，共同研商強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，嚴防疫情在屏東死灰復燃，會議由副縣長吳麗雪主持，針對日前台北市防疫旅館及桃園機場群聚案，吳麗雪特別指示加強各項措施。

縣府新聞稿表示，強化的措施包括積極整備醫療量能，縣內負壓隔離病房及專責病房階段性清空、盤點基層院所醫療人力，隨時支援、全面檢視縣內14家指定醫院戶外採檢站，確保運作正常及強化基層院所通報警覺性及轉診機制。

另外，防疫車隊／防疫旅館第1線工作人員一律完成2劑疫苗施打，並於1週內完成PCR採檢、防疫旅館春節專案檢查輔導頻度改為每2週1次，並邀請台灣感染管制學會進行實地訪查輔導、加強外籍移工宿舍防疫措施查核及嚴格執行居家檢疫者返家前環境查核。

吳麗雪表示，以近期北部防疫旅館及桃園機場群聚事件做為借鏡，屏東縣再一次檢視縣內各項防疫作為，絕不讓枋山、枋寮案在屏東重現，也請民眾務必做好個人防護措施。

屏東縣政府 桃園機場 防疫旅館

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