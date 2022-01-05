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東部2022年首例器捐 花蓮腦死婦捐肝腎遺愛人間

中央社 / 花蓮縣5日電

因腦血管梗塞造成腦死的劉姓婦人，捐出肝臟與2枚腎臟，在花蓮慈濟醫院圓滿助人的心願。這是花蓮慈濟醫院2022年首名器官捐贈者，也是東部地區今年首例器官捐贈個案。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料表示，67歲的劉姓婦人有糖尿病與高血壓的慢性病史，日前在家中無預警暈倒後陷入昏迷，被轉送到花蓮慈濟醫院，經醫師診斷為腦血管梗塞，到院時情況已經非常嚴重，因病況持續惡化，出現腦幹功能衰竭呈現腦死狀況。

她的家人在考量簽署DNR（Do-Not-Resuscitate不施行心肺復甦術）同意書時，看到還可以做出器官捐贈的選擇，因此主動向醫護團隊提出，捐出可救人的器官，幫助更多的生命。

劉婦的女兒表示，媽媽本性就很喜歡幫助人，所以能延續生命去助人，這個決定她一定也會同意。

移植當天由花蓮慈濟醫院器官移植中心暨一般外科主任陳言丞與手術室、加護病房團隊一起陪捐贈者到開刀房。

器官移植中心團隊表示，特別感謝前任器官移植中心主任李明哲醫師，因為李醫師剛好在花蓮，得知有器官移植手術個案，馬上就決定更改回台北的行程，留下來一起協助進行手術。

根據財團法人器官移植登錄中心最新資料顯示，目前器官捐贈者總數49人；等候接受器官移植病人總數1萬467人，其中等待心臟204人、肺臟82人、肝臟1043人、腎臟8021人、胰臟91人、腸9人、眼角膜1090人。

器官捐贈 花蓮 慈濟

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