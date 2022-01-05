當名畫遇見毒品 蒙娜麗莎神秘微笑變病態苦笑

中國醫藥大學附設醫院今天與法務部、教育部等單位舉辦「拒絕毒害 健康無礙」畫展，邀請民眾體驗「蒙娜麗莎的微笑」畫中女主角在毒品的危害下神秘微笑也會變成病態苦笑。

中國醫藥大學附設醫院與法務部、教育部、內政部、衛生福利部食品藥物管理署、國立自然科學博物館、台中市政府警察局第二分局，今天舉辦「拒絕毒害 健康無礙」畫展開幕式，即日起到18日在急重症中心1樓大廳展出。

中國附醫院長周德陽在會中致詞表示，反毒工作的預防比戒治更重要，這次科博館發揮創意，以名畫遇見毒品為題，讓民眾看到接觸海洛因後的蒙娜麗莎，神秘微笑變成病態苦笑，還有「戴珍珠耳環的少女」遇見迷幻藥後，美麗少女大崩壞，相當有震撼力。

科博館長焦傳金指出，科博館配合中央反毒教育宣導多年，首度以名畫做發想，展出知名藝術畫作蒙娜麗莎、戴珍珠耳環的少女、毒理學之父帕拉塞爾蘇斯等多幅作品，利用AI科技，模擬畫中人物在接觸不同毒品後呈現的崩壞樣貌，警惕民眾千萬不要以身試毒。

出席開幕儀式的法務部保護司長黃玉垣也致詞指出，感謝中國附醫投入反毒宣傳，目的在於預防，避免新興人口吸毒，而且教材也創新，以視覺效果讓大家知道毒品的危害，並以打動人心的方式，透過不同教具，讓大家更能理解毒品的可怕。

中國附醫表示，為了避免毒品、詐騙事件一再重演，期望藉由跨界藝術，透過改作名畫寓教於樂的方式，傳遞毒品危害與詐騙陷阱的訊息，來強化民眾的反毒意識與增加防詐騙知識。