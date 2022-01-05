解決人熊衝突、玉山打火英雄 林務局6名森林職人獲獎

台北市西區扶輪社每年針對不同主題頒發「職業成就獎」，今年與林務局合作，選定長期對台灣山林保育有卓越貢獻的人士為表揚對象，今天頒獎給6名「森林職人」，都是來自林務局及各林區管理處的工作人員，包括利用科技解決「人熊衝突」、「林下經濟」重要推手、森林大火救災人員等。

林務局長林華慶表示，林務局在一般大眾眼裡可能是一個神祕的機關，很多人不知道在林務局的員工到底在做什麼，其實林業及自然生態的保育工作相當龐雜，從政策的擬定到現場執行，都需要集結各個領域夥伴共同攜手完成。

台東山區森林是黑熊重要棲息環境，周邊部落居民有較高機率遭遇黑熊、進而產生衝突，解決人熊衝突便是台東林區管理處技正徐惠君常面臨的難題，她導入智慧監測系統、確保登山安全，在黑熊入侵時，山屋管理員即會透過系統接收到訊息，避免人熊衝突。

林務局造林生產組技正許賢斌，承辦林下經濟政策相關法規起草，統籌既有林地管理問題、檢討相關法規並彙整森林副產物栽植技術，讓相關法規得以鬆綁，最終使得林農能夠合法經營森林副產物，是台灣林業政策重大改革。

林務局保育組科長石芝菁訂定友善石虎的方案，並盤點目前分布在淺山平原地區與農業相互依存的四個物種，包括石虎、水獺、草鴞與水雉，推動方案於110年1月1日正式上路施行，已有全台9個縣市政府利用此政策方案，兼顧農民生計也參與生物多樣性保育。

去年5月玉山杜鵑營地延燒12天森林大火，指揮官阿里山工作站主任賴龍輝在現場研判火情、蒐集資訊、指揮調度救火隊，在海拔3200公尺處領導各處同仁，合力開闢長達1600公尺的防火線，成功阻隔火勢蔓延。

林務局林政管理組技士蔡博雅，負責森林護管員及森林火災防救，在每次森林火災負責協調直升機空中救災作業、在火災指揮系統中新增無線電即時定位功能、規畫森林火災無預警考核作業等等來強化林火的防救機制，同時承辦森林護管員防火衣更新，讓護管員們在救火的時候有更佳的安全性及舒適度。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處科長沈宜慶，推動運用國有林疏伐木及天然石頭為材料辦理治山防災工程，達到取之於森林、用之於森林，生態友善且節能減碳的目標。從工程現場踏勘、測量、設計、繪製工程圖、編製預算、處理發包業務到負責工程品質督導及落實工程三級品管制度，皆親力親為守護山林。