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長時間戴口罩引發皮膚病 醫師提解方

中央社 / 花蓮縣5日電
長時間戴口罩恐引起皮膚病。 示意圖／ingimage
長時間戴口罩恐引起皮膚病。 示意圖／ingimage

花蓮1名女子因臉部皮膚問題到門諾醫院求診，才發現因長時間戴口罩導致臉部發紅，還冒出丘疹和膿皰；皮膚科醫師提醒，每天更換口罩、避免戴口罩時化妝、並落實清潔與保濕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，戴口罩已成為民眾日常，除了用餐拿下口罩外，包括上班族、學生等，戴著口罩幾乎長達5、6個小時，也因此容易引發毛囊炎、濕疹、酒糟肌等皮膚問題。

門諾醫院今天發布新聞資料表示，受疫情影響，28歲的小芳每天上班和外出運動都不敢脫下口罩，導致近來臉頰和下巴泛紅一片，還冒出了一顆顆的丘疹和膿皰，她甚至用厚厚的粉底液來遮蓋，導致皮膚問題加劇。

門諾醫院皮膚科醫師蔡凱淇表示，戴口罩之所以造成皮膚不適，主要是因為呼吸時所產生的濕氣，會讓口罩覆蓋處的皮膚溫度上升，導致毛囊皮脂腺分泌較多油脂而阻塞毛孔，引起毛囊炎和青春痘。

而戴口罩所產生的摩擦、潮濕、悶熱等刺激也可能引起皮膚角質屏障功能的破壞，加劇皮膚紅腫、搔癢及脫屑。

蔡凱淇指出，疫情未歇，戴口罩仍是防疫必要措施，民眾可透過一些方式減少戴口罩所引發的皮膚問題，如回到家脫下口罩後，儘快使用不含香精、溫和的洗面乳洗臉，並依膚況選擇適合自己的保濕產品。

避免在戴口罩時化妝，若真有化妝需求，可選擇標示「不致粉刺」的粉底或蜜粉，減少使用較厚重的粉底液、BB霜等；避免在戴口罩時試用新產品，因口罩緊貼皮膚，容易使肌膚更敏感，會加速藥品或保養品的吸收。

此外，蔡凱淇表示，建議每4小時找適當時機，在戶外空曠處、獨自在車內、或是在家中可脫下口罩讓皮膚透氣一下；至少要每天更換一次新口罩，即使是布口罩也應該天天換洗；避免戴口罩運動，平時保持環境通風涼爽。

蔡凱淇強調，若是原本就有青春痘、酒糟、脂漏性皮膚炎或是濕疹等情況的患者，戴口罩後造成皮膚有惡化情形，應及早尋求皮膚科醫師協助，不要等到一發不可收拾之後才後悔莫及。

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