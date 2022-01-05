台南捷絲旅十鼓館3個月疫情逆轉勝「蠻荒地」3招變網美打卡地圖

從來沒有一間飯店，敢落腳台南偏遠的仁德區，還有勇氣在第三級警戒期間開幕，同業看衰的捷絲旅台南十鼓館硬是在短短3個月實現逆襲。一位女性副總裁3大突圍招數，完成不可能任務。

台南是最熱門的國旅目的地之一，如規劃在台南玩個2天1夜，你旅館會選哪裡？「當然是市區啊！晚上才能吃小吃、鑽小巷、逛老街嘛！」

然而國內最大晶華酒店集團，2021年6月在台南開出的新旅館：捷絲旅台南十鼓館，卻跌破眼鏡地選在遠離市區、地處偏遠的仁德區。

十鼓捷絲旅坐落在台南十鼓仁糖文創園區旁，隔著一條大馬路，就是知名的台南奇美博物館。

然而這2個景點，大眾都是白天前來遊玩，主因就是「晚上什麼都沒有」，入夜後周邊荒涼，連最近的便利商店走路都要20分鐘。

選在這樣「有違一般旅客台南住宿選擇偏好」的地點開業，捷絲旅台南十鼓館從開幕前，就被同業私下奚落「看他們什麼時候倒！」雪上加霜的是，原訂6月開業，沒想到5月中爆發嚴峻疫情，全台根本沒人敢出門玩。

就算外界眼中「先天不良、後天失調」十鼓捷絲旅依然堅持在疫情最嚴峻的6月如期開幕，沒想到跌破同業眼鏡，3個月後就開始獲利，如今週末住房率更衝上近9成。

把一手爛牌打成一手好牌

把冷門地點旅館變成熱門住宿地點的關鍵人物，是晶華國際酒店集團南部區域副總裁李靖文。

「地點不是我能決定，我能夠做的，就是怎麼把別人眼中的一手爛牌打成好牌？」李靖文說，2019年時，她被集團告知要接下捷絲旅台南十鼓館的經營，外界質疑聲反而激起她的鬥志。

李靖文帶領同仁從SWAT分析做起，旅館周邊缺乏旅客來台南的2大目的：巷弄逛街和美食小吃，那就反過來打造旅客特地來這裡的理由「如果沒有『勢』可以讓我們『藉』，那就自己造勢！」

李靖文要讓十鼓捷絲旅，不是旅客「來台南找一間旅館住宿的眾多選擇之一」，而是「因為十鼓捷絲旅而來住十鼓捷絲旅」「否則變成『一籃子裡的競爭』，只會更凸顯十鼓捷絲旅的位置弱勢。」

周邊沒處逛街？那就自家造景，把旅館變景點；距離市區遙遠？那就鎖定仁德、南科等地企業，開闢出有別傳統台南旅館的員工訓練市場。

疫情第三級警戒開幕，不只有撿到疫後旅遊的紅利

5月中遭逢嚴重疫情，連台北總公司都擔憂地問李靖文「要不要延後開幕？」李靖文卻反過來說服總部和業主「氣勢不能中斷，寧可小規模試營運，也不能讓同仁喪失信心。」

一開始定位就建立差異化、把疫情衝擊當試營運練習，捷絲旅台南十鼓館雖在外界看衰聲中開幕，但隨著8月疫情趨緩，住房率開始回升；9月疫情平息，馬上抓到企業旅遊第一波復甦潮，開始獲利。

如今國旅全面復甦，週末住房率更衝上9成，一車一車遊覽車載著旅客特地前來。

有人認為，捷絲旅台南十鼓館的逆轉勝，只是幸運撿到疫情快速消退的紅利「如果旅館本身沒有做出亮點，也不可能這麼快就帶來反轉」李靖文頗析，逆襲成功，源於和團隊共同擬定的3大突圍策略。

逆轉策略1：飯店自力造景，募集美照規劃網美地圖

為找出旅館賣點，李靖文和團隊把旅館裡裡外外都走遍「某次到比較高樓層，望出去眼下一片樹海，那是和市區完全不同的風景，彷彿出國一樣。」

於是，「出國感」就成為十鼓捷絲旅打造自己的重要方向。

十鼓捷絲旅是捷絲旅北中南東9家品牌飯店中，唯一具備「戶外雙水道常溫泳池」，曬著南台灣暖陽、眺望十鼓園區綠地，就像來到國外度假村，不僅放鬆，而且超好拍，順勢作為旅館集客重點。

「在IG、臉書上傳美照，是現代人旅遊的一大目的，那我們就把自己變成大家會想拍了上傳的炫耀空間」李靖文說。

十鼓捷絲旅便以「復古糖廠」為元素，拼貼台南在地意象，以及chill輕工業風，木作和灰磚，搭配花磚圖案、印花抱枕、藤椅沙發、彩繩吊床，大片落地窗引進陽光與綠意，滿滿度假風情。

年輕同事還特別設計「網美地圖」，精選其他旅客找到的好角度，作為來客的拍照指南。

同時特別在大廳規劃「旅人視角」展區，歡迎旅客在IG或臉書公開tag「#捷絲旅台南十鼓館」，並選出每月最受歡迎的照片在大廳展示，獲選者贈送免費入住一晚。

李靖文笑說，旅館設計本身就很美，但旅客永遠比員工更懂得怎麼找出最美的新角度。

她打開十鼓捷絲旅官網首頁「這張樹海中的旅館照片，就是某次認識的朋友，show給我看他來住時拍的美照，驚艷之餘，馬上拜託對方授權給我們使用。」

逆轉策略2：鎖定企業員工訓練，打開差異化利基市場

十鼓捷絲旅遠離市區，但李靖文與團隊分析後發現，旅館交通其實非常方便。

距離東西向快速道路台南關廟線（台86）台南交流道只要5分鐘車程，上快速道路後，不管是到高鐵站、仁德工業區等，也僅需大約15分鐘；轉接高速公路到台南科學園區，也只要30分鐘左右「從南科走高速公路過來，花的時間甚至比開車進市區更少。」

這讓曾擔任過人資的李靖文，看見一個重要的市場「企業員工訓練」（team-building），許多企業都會在飯店舉辦2天1夜或3天2夜的訓練營，十鼓捷絲旅有度假感、遠離市區，房間數又足夠，完全符合企業員訓需求。

李靖文帶領團隊規劃套裝行程，向仁德和南科的企業們招手，加上晶華過去在企業客戶的經驗老道，都讓十鼓捷絲旅雖是新旅館，也能打動企業心。

8月疫情趨緩，十鼓捷絲旅就開始接到合約企業的預定；9月是旅館傳統淡季，也靠企業培訓帶來營收。

「那段時間，散客還在觀望、父母剛繳完學費，企業培訓就支持了旅館營運，也讓我們看見十鼓捷絲旅有別於市區旅館的一大利基點」李靖文說。

逆轉策略3：台南三井Outlet將開幕，高鐵到十鼓沿線成新熱點

2021年，距離十鼓捷絲旅只有12分鐘車程、台南高鐵站附近的萬國通路創意觀光工廠開幕，巨大行李箱、千萬遊艇，成為爆紅的新興景點；而2022年，15分鐘車程、台南高鐵對面的台南三井Outlet將開幕，除了眾多國際名品，還有上百家美食名店會進駐。

到時白天的奇美博物館、十鼓文創園區、萬國萬國通路創意觀光工廠，搭配晚上有超過百家美食名店的三井Outlet，沿台86線、20分鐘車程輻射範圍，將成為台南新興的觀光熱區。

李靖文比喻，就像台北信義計畫區，當年只有一間華納威秀，很多人也都認為做不起來，但隨著百貨一家一家開幕，眾家合力集市，現在已成為台北首屈一指的人潮密集區。

「再等一年到一年半，區域功能性成熟，這裡絕對會不一樣！」十鼓捷絲旅現在的地點偏僻，到時將成為當地唯一的高品質旅館「不和市區飯店競爭，反讓我們成為這裡的唯一。」

（作者／謝明彧 本文出自2021.12.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）