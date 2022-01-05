鳴日號上路滿周年！ 雄獅限量7天環島 行程特色一次看

台鐵美學觀光列車鳴日號以五星服務、創新旅遊模式及良好口碑打出知名度，在台掀起一股新形態的旅遊風潮，營運至今已屆滿一周年，一共推出58趟次、總運行距離達3萬9414公里，相當於環台近45圈，帶領5237名旅客深度體驗寶島精彩遊程。

雄獅旅遊說，為歡慶鳴日號上路滿周年，首度推出「限量版七日環島之旅」，七天六夜7萬9900元起，行程將帶大家蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等四個台灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，以及通過台灣最美車站多良站。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號在台灣打出知名度後，幾乎一位難求，雄獅旅遊超前部署，已著手規畫拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等七國語言宣傳短片。未來國境開放後，迎來入境旅遊市場，讓鳴日號能成為一列國際專列，除了提供優質鐵道旅遊服務外，也藉由海外行銷鳴日號提升台灣價值能見度。

他說，對台灣來說，火車環島是相當適宜的旅遊方式，鐵道的慢活除了更安全、環保，也能拉長旅遊天數深入寶島風光和人文風情。鳴日號在台運行超過一年，首度推出七日環島遊，將帶來更加特殊及深度的旅遊體驗。

雄獅說，鳴日號限量版七日環島之遊預計5月20日出發，每位旅客上車皆可獲贈520玫瑰花增添浪漫氣息，車上也會提供驚喜甜心廣播，並前往國立台灣交響樂團大本營－台中霧峰，欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出。

雄獅說，餐飲會在古色古香的台南知事官邸戶外晚宴，邀請旅客Dress Code同歡，盛大舉辦復古的「華燈初上」派對，以及前往一位難求的長濱SINASERA 24無菜單料理，提供限定專屬包場活動。

雄獅說，晚上還能入住全台票選頂級住宿第一名的太魯閣晶英酒店，以及華泰瑞苑墾丁賓館、瑞穗天合國際觀光酒店等，皆為一時之選。

此外，雄獅說，為提供多樣化的寶島經典，列車上備有阿里山咖啡、日月潭紅茶，以及台南知名伴手禮連德堂煎餅、鹿港總統國宴茶點蓮花酥等，一次體驗台灣各大在地精品。

雄獅說，行程特別也安排近期爆紅的藍皮解憂號觀光列車，體驗海上列車的迷幻魅力，沿途鐵道秘境還有許多不能錯過的打卡亮點。

雄獅說，鳴日號除了升級版七日環島之遊外，第二季也推出許多特色行程，5、6月份限量席次明天早上10時開賣。