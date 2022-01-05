快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

一站式跨團隊抗乳癌 奇美乳房醫學中心今啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影
台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影

台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，要成為民眾堅強後盾。

啟用儀式由奇美醫學中心院長邱仲慶、副院長林宏榮、田宇峯、鄭天浚、陳志成、 陳綉琴及醫務秘書陳奇祥、外科部乳房醫學中心主任陳明鎮等人剪綵，邀請3名乳癌治療成功的高齡長輩與會，其中高齡91歲的施奶奶是田宇峯的患者，邱仲慶、林宏榮等人暖心為長輩們繫上圍巾表達祝福。

邱仲慶表示，乳房醫學中心規畫一站式跨團隊全方位的診療服務，與其他的就醫部門稍做區隔，民眾不需要在醫院反覆奔走及等待，就可完成一整套就診項目，包含整合式的門診、專業的乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等。

而乳房超音波也可以在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力及來回就醫的困擾，當日盡可能完成檢查並領取報告，期望透過跨科部、跨領域的整合醫療團隊，提供民眾優質的醫療及照護品質，進而早期診斷早期治療。

奇美醫學中心統計，2016年至2020年底接受乳房攝影及超音波檢查有9萬3780人次，確診為乳癌個案1878人，資料顯示罹患乳癌人數逐年攀升；然而乳癌治療模式多樣，預後相較於其他癌症是比較好的。依奇美醫學心統計早期乳癌5年存活率達9成以上，若能早期檢查、早期治療，治療後病人就能回復正常生活。

台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影
台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影
台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影
台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，成為民眾堅強後盾。記者謝進盛／攝影

乳癌 患者

延伸閱讀

製琴雙城名琴對決 奇美提琴音樂饗宴2月19日登場

不再淚灑乳房檢查室 淡水馬偕引進超音波掃瞄儀

醫病天地／乳頭旁硬塊 75歲翁罹乳癌

「乳癌真的沒那麼可怕！」能治癒的癌症，為何不願治療？乳癌權威侯明鋒指2大原因

相關新聞

公費流感明起全民接種 陳時中：尚有49萬劑想打要快

疾管署今宣布，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自1月6日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾...

漲了！台北計程車春節加成費率 1月23日起每趟加收30元

農曆春節將至，過去北北基計程車春節加成費率為每趟加收20元，雙北市計程車公、工會今年提議比照其他四都過去費率調整至每趟加...

1043公斤海外肉品闖關 陳吉仲：春節重點稽查郵包快遞

春節期間，郵包大量寄回台灣，裡面暗藏危機。農委會一連兩次在泰國寄往台灣的郵包裡，農委會主委陳吉仲說，國外疫區肉品入境的違...

一連兩次泰郵包肉品驗出非洲豬瘟 泰國這樣回應

農委會一連兩次從泰國郵包裡發現豬肉製品，且檢驗出非洲豬瘟病毒核酸，但泰國並未通報世界動物衛生組織(OIE)，農委會主委陳...

30歲男天冷大啖火鍋 腳趾疼痛竟是痛風

約30歲男子「小林」，日前因腳部大拇趾疼痛難受，前往衛福部新營醫院家醫科求診，醫師診治發現，男子因天冷頻繁與友人吃火鍋，...

一站式跨團隊抗乳癌 奇美乳房醫學中心今啟用

台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，要成為民眾堅強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。