一站式跨團隊抗乳癌 奇美乳房醫學中心今啟用

台南永康奇美醫學中心外科部乳房醫學中心今天啟用，院方集結跨科部醫療團隊，提供一站式跨團隊協助患者對抗乳癌，要成為民眾堅強後盾。

啟用儀式由奇美醫學中心院長邱仲慶、副院長林宏榮、田宇峯、鄭天浚、陳志成、 陳綉琴及醫務秘書陳奇祥、外科部乳房醫學中心主任陳明鎮等人剪綵，邀請3名乳癌治療成功的高齡長輩與會，其中高齡91歲的施奶奶是田宇峯的患者，邱仲慶、林宏榮等人暖心為長輩們繫上圍巾表達祝福。

邱仲慶表示，乳房醫學中心規畫一站式跨團隊全方位的診療服務，與其他的就醫部門稍做區隔，民眾不需要在醫院反覆奔走及等待，就可完成一整套就診項目，包含整合式的門診、專業的乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等。

而乳房超音波也可以在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力及來回就醫的困擾，當日盡可能完成檢查並領取報告，期望透過跨科部、跨領域的整合醫療團隊，提供民眾優質的醫療及照護品質，進而早期診斷早期治療。