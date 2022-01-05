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如披盔甲花木蘭！ 農試所育成文心蘭新品種「台農8號」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會農試所育成新的文心蘭品種「台農8號-花木蘭」，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭。圖／農試所提供
農委會農試所育成新的文心蘭品種「台農8號-花木蘭」，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭。圖／農試所提供

農委會農試所育成「台農8號-花木蘭」，植株生長勢強、容易栽培，瓶苗移出後2年可開花，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭，散發出文心蘭風情萬種的魅力。

農試所表示，植株高度50至60公分，屬於中型盆花品種，運輸方便，每個假球莖可抽1至2枝花梗，花梗長約40至60公分，每年11至12月開花，花期約1個月，花朵數多，具香味，花序位於植株上方，與株高配比佳，為優選盆花品種。

農試所表示，文心蘭俗稱跳舞女郎，花朵唇瓣宛如少女裙擺隨風起舞而廣受歡迎，是政府重點培育的蘭花品項之一，農試所90年代投入文心蘭盆花育種，期望選育出生長勢強、容易栽培、花型優美、顏色鮮豔、不同花期、具香味、多花的優良新品種，解決台灣文心蘭盆花品種老舊的問題，增加我國文心蘭盆花產業競爭力農民收益。

農試所說，從民國99年第一個盆花新品種「台農1號-紅寶石」誕生後，104年授權「台農1號-紅寶石」、「台農5號-喜洋洋」，108年授權「台農6號-星蘋果」、「台農7號-美少女」，去年的最新品種「台農8號-花木蘭」已在去年9月2日取得品種權，權利期間至130年9月1日，3年後將可上市販售，為盆花市場注入新血。

農委會農試所育成新的文心蘭品種「台農8號-花木蘭」，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭。圖／農試所提供
農委會農試所育成新的文心蘭品種「台農8號-花木蘭」，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭。圖／農試所提供
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農民 農委會 競爭力

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