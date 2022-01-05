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基隆情人湖公園環山步道改善完成 抗溼防滑友善遊客
為提升步道舖面品質、增進健行休憩體驗，交通部觀光局北觀處去年底完成基隆情人湖公園環山步道鋪面改善，將表面材質由原亂石片、碎石更新為混凝土拉毛，增加步道表面摩擦力，行走起來更為舒適安全，民眾和遊客可放心體驗。
基隆情人湖公園自然環境優美、生態資源豐富，北觀處自104年接管基隆情人湖公園起，以設施減量、生態優先理念，並逐年分期陸續完成入口景觀動線、情人湖吊橋、公廁、觀景平台、環湖步道等既有設施改善，並新設旅遊資訊站，提供民眾舒適休憩環境與旅遊諮詢服務。
北觀處長陳美秀今天說，近年為推廣通用、樂齡旅遊，北觀處採通用設計手法，109年底完成環湖步道鋪面及欄杆扶手更新，將通用動線自情人湖公園入口串接至環湖步道旁情人湖吊橋。110年度藉新冠肺炎疫情期間進行環境整備，利用環山步道既有地形條件，將原步道階梯調整為通用坡道，並將表面材質由亂石片、碎石更新為混凝土拉毛，增加摩擦力，達到抗濕滑效果。
步道不僅行走起來更為舒適，同時也將通用動線從環山步道入口（右環）延伸至情人塔休憩點；另環山步道左環、支線及情人塔至老鷹岩的步道路段，除因局部地形保留部分階梯外，鋪面亦全數更新為混凝土拉毛材質。
陳美秀表示，情人湖環湖、環山步道經過鋪面材質改善後，行走起來更為舒適安全，步道沿線亦設有生態解說牌面，非常適合闔家出遊，民眾可放心前來健行體驗，享受人際互動與自然生態觀察樂趣。
北觀處相關訊息可參考北觀官方網站：
https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1
北觀FB粉絲團：
https://www.facebook.com/northguan/
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