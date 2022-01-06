超過千款可選！PChome 24h購物圍爐年菜狂賣 獨家套組先搶先贏
距離農曆年不到一個月，已經有不少人提前為年夜飯做準備，甚至還提前下單，PChome 24h購物就發現，從12月13日至26日，年菜銷售數量已是去年同期的7倍，這也讓PChome年菜預購活動熱烈開跑，超過1,000款的年菜，還有不少當紅餐廳、主廚特選年菜，以及獨家套組，下單手腳真的要快，而且還有超多好康可以揀。
PChome年菜預購包括可買到市場超強排隊名店老協珍、逸湘齋、呷七碗，甚至當紅主廚名店如台南錦霞樓、屏東當紅餐廳AKAME主廚彭天恩、被稱為台菜王子黃景龍師傅等，也都有各種精緻菜餚提供預購或線上下單，且可以針對每人、每家的需求，選擇單菜品項、不同份量套組等。
PChome 24h購物也推出獨家新品，包含：饗食天堂「饗在家虎虎生風饗宴組(大套組)」，開飯主廚跨刀研發，特價4,188元，內含滿饌鮮鮑佛跳牆、黃金富貴殿金鯧、開運梅干燒蹄膀等7道菜色，適合全家大小一起吃。
老字號台菜餐廳「錦霞樓」則推出「台南錦霞樓 黑貓獨家年菜套組」，有許多功夫年菜，如招牌紅蟳米糕、新鮮蟹肉海鮮羹、Q彈老滷豬腳等，特價1,999元；另外還有囊括多項得獎年菜的「快樂大廚 滿福海陸開春鴻運年菜6件組」，內含開運佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕、人蔘香菇燉全雞、貴妃乾燒紹興蝦，超值特價1,588元。
為回饋消費者，PChome 24h購物也推出使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 卡，筆筆回饋5%無上限，活動期間選購下單，年菜指定品單筆滿2,888元，登記抽LE CREUSET琺瑯便利湯鍋、全食品指定品滿1元登記抽1萬P幣、指定商品結帳滿額最高現抵300折價券等好康。
【PChome年菜預購】https://shopping.pchome.com.tw/activity/campaign/C877562205
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