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一連兩次泰郵包肉品驗出非洲豬瘟 泰國這樣回應

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，我國已經將泰國列為高風險國家，防檢局也已經通知泰國。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲說，我國已經將泰國列為高風險國家，防檢局也已經通知泰國。記者彭宣雅／攝影

農委會一連兩次從泰國郵包裡發現豬肉製品，且檢驗出非洲豬瘟病毒核酸，但泰國並未通報世界動物衛生組織(OIE)，農委會主委陳吉仲說，我國已經將泰國列為高風險國家，防檢局也已經通知泰國。

光是去年12月份，就從泰國、中國大陸，送驗64件郵包案件，有14件被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其中，來自中國大陸有12件，來自泰國有2件，但泰國並未通報世界動物衛生組織，也認為泰國境內並沒有非洲豬瘟疫情

陳吉仲表示，由泰國檢出的郵包肉品被驗出非洲豬瘟陽性，已請防檢局同步通報OIE，以及泰國政府，即使泰國並未通報世界動物衛生組織(OIE)，但農委會仍把泰國列為非洲豬瘟高風險國家，也已經把訊息告知泰國政府。

防檢局長杜文珍表示，去年12月份的案件，泰國回覆說這工廠是使用境外肉品，泰國國內並沒有非洲豬瘟案件，而昨日的這起案件，檢測才剛剛出爐，尚未通知，但仍會提醒泰國，他們國內有非洲豬瘟疫情風險。

農委會副主委黃金城表示，他認為，OIE會有相關動作，因為整個東南亞國家，僅有泰國沒有通報成為非洲豬瘟疫區，若沒有通報，卻自認為國內沒有疫情，因此，泰國政府可能面對自己境內狀況，徹底了解境內是否有相關疫情發生。

去年12月份，就從泰國、中國大陸，送驗64件郵包案件，有14件被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其中，來自中國大陸有12件，來自泰國有2件，但泰國並未通報世界動物衛生組織，也認為泰國境內並沒有非洲豬瘟疫情。圖／取自農委會簡報
去年12月份，就從泰國、中國大陸，送驗64件郵包案件，有14件被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其中，來自中國大陸有12件，來自泰國有2件，但泰國並未通報世界動物衛生組織，也認為泰國境內並沒有非洲豬瘟疫情。圖／取自農委會簡報
泰國肉品被驗出非洲豬瘟病毒核酸。圖／防檢局提供
泰國肉品被驗出非洲豬瘟病毒核酸。圖／防檢局提供

泰國 非洲豬瘟 疫情

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