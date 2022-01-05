1043公斤海外肉品闖關 陳吉仲：春節重點稽查郵包快遞

春節期間，郵包大量寄回台灣，裡面暗藏危機。農委會一連兩次在泰國寄往台灣的郵包裡，發現夾帶香腸等豬肉製品，經過家衛所檢驗，確認非洲豬瘟陽性。農委會主委陳吉仲說，國外疫區肉品入境的違規樣態已改變，在新冠肺炎疫情之前，大多由旅客行李夾帶，但去年因疫情阻撓，改由郵寄包裹與快遞郵包，春節前會加強查緝。

去年12月22日從泰國寄來的郵包香腸等肉品中，發現非洲豬瘟陽性；今年1月4日再度發現來自泰國的包裹肉品，被驗出非洲豬瘟陽性，且與中國病毒株及前次查驗出的核酸相似度達100%。

陳吉仲說，國際疫情上有69國家有非洲豬瘟，去年增加4個，過去非洲豬瘟查核，在入境旅客行李的查驗，但現在重點集中在郵包與快遞違規件數，新冠肺炎疫情升溫，入境旅客減少，變成快遞與郵包居多，顯示國內的移工以及新住民有需求。

陳吉仲表示，108年旅客違規被查到攜帶疫區肉品案件多，但因為新冠肺炎影響，旅客大幅減少，去年快遞郵包大幅度成長，特別是9月中秋節，109年郵包快遞被查獲367件，但去年685件，幾乎倍數成長；其中，透過郵包被查獲的，前年222件，去年529大幅度成長；空運快遞前年20件，去年竟有100件，多了5倍之多。

他說，這些被違規查到的肉品，去年共有重量1043公斤，有500多公斤來自郵包，400多公斤來自快遞，光是去年12月就有14件陽性，其中12件來自中國大陸、2件來自泰國，邊境防守在郵包快遞，是重中之重的工作。

陳吉仲表示，春節高峰期，針對郵包與快遞，請關務署、交通部、郵政總局、防檢局、內政部依照高風險地區國家的郵包快遞，都必須經過X光機檢查，他也會到郵包中心加強巡視確認邊境執行沒有漏洞；過年為旅客返台高峰，行李也要執行到位，針對郵包快遞收件者，訂購收件來自東南亞國家的新住民、外籍移工，要採用移工當地語言宣導，不得從母國訂購肉品、肉製品，同時也禁止親友寄送，預計本月執行完成。

他也說，在去年8月22日發生有走私肉品被驗出陽性，食藥署與畜產會執行一次，春節前要重新確認是否有非法豬肉製品，當初查緝有500多家，本月底會再抽查一半，確認市場上沒有販售疫區的豬肉或豬肉相關製品。

而國內，環保署針對200頭以上合格的廚餘養豬場，要確認90度C蒸煮一小時，199頭以下2000多場，要重新確認一次，防疫作為今天啟動，春節前要執行完畢。