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天后張惠妹演唱會採用實名制售票 買二手票將無法入場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
天后張惠妹演唱會採用實名制售票，買二手票將無法入場。圖／北市法務局提供
天后張惠妹演唱會採用實名制售票，買二手票將無法入場。圖／北市法務局提供

台北市法務局上午發布消費警訊，天后張惠妹4月將於台北小巨蛋舉辦12場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，主辦單位為防堵黃牛轉賣票券，採用實名制方式售票，公告「購票時要確實填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換」但二手票平台Viagogo出現千餘張票待售。由於購買二手票無法實名，恐導致無法順利進場及衍生退票等消費爭議，消保官提醒消費者留意。

消保官接獲消費者申訴反映，在境外公司Viagogo二手票平台購買票券後，除價格較官網售票高，完全未揭露該演唱活動「採實名制方式」進行，購買後收到交易明細卻無任何座位訊息，僅有模糊不清的區域座位圖，亦無法填寫入場觀眾姓名，聯繫客服無法順利請求退款等情。

北市消保官表示，二手購票平台非官方售票網站，門票金額由出賣人自訂，通常較官方售票高昂，且未揭露活動主辦方所公告相關規範，經洽主辦單位上引娛樂及拓元售票，這次演唱會活動採實名制售票及進場，演出前5日才可取票，門票屆時將載明觀眾姓名，演出當日進行門票與身分證件核對，未經實名購買之門票恐無法順利入場。

實名制 消保官 演唱會

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