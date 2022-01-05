快訊

驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬰兒髖關節脫臼竟與季節有關 冬天生比夏天風險高2倍

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被拘限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，而天冷也增加嬰兒被過度包裹的機率，導致姿勢受到侷限。記者陳雨鑫／攝影
嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被拘限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，而天冷也增加嬰兒被過度包裹的機率，導致姿勢受到侷限。記者陳雨鑫／攝影

嬰兒髖關節脫臼機率竟然與出生的季節有關聯性。林口長庚醫院兒童骨科研究發現，每年11月到隔年2月出生的嬰兒，較容易發生髖關節脫臼，而且需要進行手術治療，其中以12月到1月出生的嬰兒風險最高，與夏天出生的嬰兒相比，風險高出兩倍。而該研究結果，也刊登在骨科頂級期刊「Journal of Bone and Joint Surgery」中。

此項研究由林口長庚醫院兒童骨科主任張嘉獻、台北長庚醫院骨科助理教授李偉群與台北醫學大學台灣考科藍中心教授郭耿南共同完成。李偉群表示，當初研究的起心動念是因為在臨床發現魔羯和水瓶座寶寶較容易出現髖關節脫臼，才啟動了研究。

而研究透過健保資料庫的世代研究發現，在蒐集的1296筆脫臼手術資料中，每年冬天，即11到2月出生的嬰兒是較容易發生髖關節脫臼需要手術治療的族群，其中以12月及1月出生的嬰兒有最高的風險，超過千分之0.7；相對的，夏天6月及7月出生的嬰兒手術發生率最低，不到千分之0.3。

張嘉獻表示，嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被拘限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，而大腿彎曲外展的姿勢，在肌肉出力時會將股骨推進髖臼內，促進關節發育。分析會有這樣的結果，與天氣冷，父母過度要讓孩子保暖，讓孩子的姿勢受到侷限所致。

張嘉獻指出，嬰兒髖關節發育不良是一種健康的隱形殺手，早期症狀不明顯，但拖到一歲多演進到脫臼、長短腳、跛行才發現，都需要麻醉下手術復位，才能避免長期的運動困難及髖關節退化疼痛。

張嘉獻說，要改善冬天出生嬰兒的髖關節脫臼手術發生率，家長要注意冬天即使氣溫低也不要把嬰兒的大腿包緊裹直，這種不正確的襁褓文化已被許多文獻證實會導致髖關節脫臼。要確實將嬰兒大腿擺在彎曲外展的姿勢，也提醒醫師診視嬰兒時要注意穿衣物的方式。

林口長庚醫院兒童骨科研究發現，每年11月到隔年2月出生的嬰兒，較容易發生髖關節脫臼，而且需要進行手術治療。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚醫院兒童骨科研究發現，每年11月到隔年2月出生的嬰兒，較容易發生髖關節脫臼，而且需要進行手術治療。記者陳雨鑫／攝影

嬰兒 手術 長庚

延伸閱讀

體重減輕、腹痛、黃疸、長期疲倦 醫提醒當心肝癌警訊

婦人手肘關節骨頭斷成好幾節 新形鋼板可讓手正常彎曲

高瘦身材男性注意！胸痛、呼吸困難來襲，恐為這疾病引發，避免潛水、高空跳傘

引進達文西手術降低開刀風險 嘉基醫療服務再升級

相關新聞

天后張惠妹演唱會採用實名制售票 買二手票將無法入場

台北市法務局上午發布消費警訊，天后張惠妹4月將於台北小巨蛋舉辦12場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，主辦單位為防...

嬰兒髖關節脫臼竟與季節有關 冬天生比夏天風險高2倍

嬰兒髖關節脫臼機率竟然與出生的季節有關聯性。林口長庚醫院兒童骨科研究發現，每年11月到隔年2月出生的嬰兒，較容易發生髖關...

配合媽祖遶境 台鐵平溪線8日開蒸汽火車 停駛資訊看這

配合十分寮成安宮辦理媽祖繞境活動專開列車需要，台鐵局宣布，1月8日周六開行CK124蒸汽火車行駛平溪線，將停駛平溪、深澳...

《千萬別抬頭》為何讓鄉民炸鍋？大數據帶你看 片名成新流行語

由李奧納多·狄卡皮歐、珍妮佛·勞倫斯、梅莉·史翠普等好萊塢大咖主演的電影《千萬別抬頭》，平安夜在全球Netflix上映，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近一週聲量趨勢不斷上升，共累積15,266筆...

武陵農場櫻花季2月12日登場 明起開放客運訂票

每年備受國人矚目武陵農場櫻花季即將到來。交通部公路總局說，經評估櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程於2月12日登場，持...

網友力推紓壓10撇步！吃美食也能療癒又健康 上班族快收藏

面對壓力時，你會選擇用什麼方式排解呢？近年因COVID-19疫情嚴峻，不僅無法安排出國度假旅遊，就連平時出門也要戴上口罩，加上現代人生活步調快速，上班族工作忙到焦頭爛額，找不到其他時間出門散心，所有壓力席捲而來更讓人喘不過氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。