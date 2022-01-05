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武陵農場櫻花季2月12日登場 明起開放客運訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
團客預約入場。圖／公總提供
團客預約入場。圖／公總提供

每年備受國人矚目武陵農場櫻花季即將到來。交通部公路總局說，經評估櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程於2月12日登場，持續至2月28日，共計17天，包含228連續假期。客運接駁自明天開放訂票。

公總說，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每天進場人數6000人，包含住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客。

公總說，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場。

公總說，期間將實施交通管制，包含台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。

公共運輸接駁部分，公總說，今年規畫國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等六路線。

公總說，每日提供車票總量為平日2600人及假日（包含228連續假期）3200人，其中國光客運台北車站－武陵農場平假日皆1200人；台北市府轉運站－武陵農場平日480人、假日800人；宜蘭轉運站－武陵農場平日320人、假日400人；羅東轉運站－武陵農場平日200人、假日300人；三星鄉綜合運動場－武陵農場平日200人，假日300人；梨山－武陵農場平假日皆200人。

票價部分，台北地區─武陵農場全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站─武陵農場全票610元、優待票310元；羅東轉運站─武陵農場全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場─武陵農場全票520元、優待票280元；梨山─武陵農場全票160元、半票80元。

公總說，台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商、「TBS台北轉運站」App及KLOOK網訂平台同步售票，1月6日12時起開放預售。

至於梨山至武陵農場，公總說， 可於「TBS台北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，1月6日上午10時起開放預售。另外由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購六張。

公總說，賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規畫四處上車處。

公總說，為提供民眾更方便的轉乘措施，並鼓勵搭乘公共運輸，特別於宜蘭地區（宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場）規畫小客車免費臨時停車場。

停車場資訊。圖／公總提供
停車場資訊。圖／公總提供
道路交通管制。圖／公總提供
道路交通管制。圖／公總提供
公路運輸接駁。圖／公總提供
公路運輸接駁。圖／公總提供
今年武陵農場櫻花季將於2月12日開始進行交通管制。圖／公總提供
今年武陵農場櫻花季將於2月12日開始進行交通管制。圖／公總提供
疏運路線資訊彙整表。圖／公總提供
疏運路線資訊彙整表。圖／公總提供
場內管制總量。圖／公總提供
場內管制總量。圖／公總提供

武陵農場 櫻花季 宜蘭

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